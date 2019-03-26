ГУ «Дзержинская районная централизованная библиотечная система» запускает мемориальный online-проект «На всех одна Победа и судьба».

ГУ «Дзержинская районная централизованная библиотечная система» запускает мемориальный online-проект «На всех одна Победа и судьба», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Великой Победы.

Проект представляет собой цикл культурно-образовательных, мемориальных Интернет-акций, онлайн-викторин, которые будут размещаться на сайте ГУ «Дзержинская районная централизованная библиотечная система» и ее группах в социальных сетях.

Миссия online-проекта: сохранение исторической памяти и преемственности поколений.

Цель online-проекта: формирование патриотического сознания, любви и уважения к истории, героическому прошлому Отечества и малой родины.

Для более подробного ознакомления с проектом перейдите по ссылке .



