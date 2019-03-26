«Получили по 200 рублей за месяц». Молодые предприниматели рассказывают, как открыть бизнес до 30 лет

Дарья Хаменок открыла свой бизнес в 25 лет, когда была в декрете с трехмесячным ребенком. За месяц до беременности она увлеклась визажем, сейчас у девушки собственный салон красоты в центре города. 19-летний Владислав Юхневич вместе с компаньоном открыл студию интернет-маркетинга, вложив 500 долларов из собственных сбережений. За год они подняли стоимость работ вдвое. Молодые предприниматели рассказали, с какими сложностями можно столкнуться, если открывать бизнес до 30 лет.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Первое время получала какие-то копейки, впритык на обязательные платежи»

25-летняя Дарья Хаменок открыла обучающую студию красоты, когда находилась в декрете. Она вложила в него 200 долларов, половина ушла на аренду. Через полтора года предпринимательница решила расширяться, она задумала открыть полноценный салон красоты.

Дарья Хаменок открыла свой бизнес в 25 лет, находясь в декрете с трехмесячным ребенком. До этого девушка по распределению работала преподавателем в Полоцком университете. Визажем она начала заниматься за месяц до беременности.

— Это было семь лет назад. Моя двоюродная сестра вспомнила, что я неплохо рисую, и предложила применить этот талант на практике. Дала мне ссылки на несколько ютьюб-блогеров и передала набор косметики со словами «просто хочу сделать доброе дело».

Девушка вспоминает, что в тот момент зарплата в университете была «порядка 100 долларов», поэтому у нее не было возможности пройти специальный обучающий курс. Она начала смотреть ролики и делать знакомым бесплатный макияж.

— Выезжала домой к клиентам за шоколадку, как визажист участвовала в фотосессиях. Когда родила, выходила работать с трехмесячным ребенком. Брала заказ на 4 утра, чтобы успеть вернуться и покормить его грудью. Если бы не помощь сестры, все бы бросила. А так чувствовала свою ответственность, — вспоминает Дарья.

Когда ребенку исполнилось полтора года, девушка устроила его в детский садик и в сентябре 2014 года открыла ИП. Следом она сняла помещение в 18 квадратных метров на окраине Полоцка, где устроила обучающую студию. Сто долларов понадобилось на аренду, столько же ушло на стулья, зеркала и полки. Всю остальную мебель девушка бесплатно принесла из дома.

— Мы жили в общежитии, и я хотела найти себе место, где можно работать. Все делала своими руками, поэтому большие вложения были не нужны. Например, у нас были пластинки, которые повесили на стенку. Аренду сразу не нужно было оплачивать, поэтому деньги на нее отдали с обучения. Первое время получала какие-то копейки, впритык на обязательные платежи по офису.



Так выглядела первая студия, которую открыла Дарья. Фото: из личного архива героя

В то время предпринимательница жила на детское пособие, также ей помогал муж. «Я себе во многом отказывала, не покупала одежду по году, ходила в очень старом», — вспоминает она. Через некоторое время Дарья добавила в свое ИП услуги и вместе с другой девушкой открыла в мае 2016 года новую студию. Старое место при этом закрыли. В этот проект понадобилось вложить около 1000 долларов, также 250 долларов ушло на аренду.

— Я вышла из декретного, и мы как раз переехали. У меня возник выбор: либо возвращаться в университет, либо рискнуть и остаться в салоне. В студии у нас тогда все шло не очень гладко, и финансово было сложно. Но я приняла решение и уволилась.



Так выглядела вторая студия. Фото: из личного архива героя



Фото второй студии: из личного архива героя

Это место также проработало полтора года. Затем Дарья решила расширяться и в начале 2018 года задумала открыть полноценный салон красоты. На вопрос, зачем она постоянно меняла студии, девушка отвечает довольно просто: «Хотела развиваться».

— Первая студия была на окраине, второй кабинетик был в центре, но маленький — просто номер в гостинице. Третий салон стал моим главным детищем. Стартовый капитал для него — тысяча долларов. Даже, наверное, меньше денег понадобилось, так как я перевезла все свое нажитое имущество. Аренда без отопления была маленькая, около 400 долларов. Сейчас это 900 долларов. В течение года вложили еще порядка 3000−4000 долларов.

Дарья рассказывает, что ее доход пока нестабильный. «Салону будет только год, и это только время для окупаемости. Муж платит алименты, пока с ребенком живем где-то на 400−500 рублей в месяц. Остальное в бизнес идет, все устаканится только к лету», — объясняет предпринимательница.



Работники третьего салона. Фото: из личного архива героя

«Первый бар закрылся через год»

В 2012 году минчанин Антон Губский вместе с друзьями открыл кальянную в польском городе Катовице. Первоначально им понадобилось примерно 15 тысяч евро. Бар проработал год, после чего закрылся с долгами. Тогда ребята предприняли вторую попытку и открыли новое заведение — в этот раз вложили около 2 тысяч евро. В 2015 году место окупилось и стало приносить прибыль.

24-летний минчанин Антон Губский пять лет назад вместе с друзьями открыл бар в польском городе Катовице. Тогда парень приехал в страну на учебу, но увлекся идеей заняться своим делом.

— В общежитии познакомился с парнями из Жодино, ребята были старше, чем я: Паше исполнилось 22 года, Сергею — 25 лет. Я увлекался кальянами и загорелся идеей как-то их использовать. Тогда появилась идея открыть бар, но она казалась нереальной — банально не было денег. Но мы много об этом говорили и в итоге решили, что надо попробовать.

Парни составили план и начали действовать. Для открытия бара они взяли кредит на Сергея и его жену, сумма была около 10 тысяч евро.

— Он был на четвертом курсе и получал хорошую стипендию, параллельно ребята подрабатывали. Мы рассчитывали, что сможем найти дешевое помещение, материалы и сами все оформим, без посторонней помощи.

В апреле 2013 года ребята открыли первый бар в центре города, туда одновременно помещалось примерно 40 человек. Однако он не приносил прибыль, и в декабре команда решила, что нужно закрываться.