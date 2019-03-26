ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предприниматель из Лиды обманывал клиентов, заказывающих мебель. Куфар рассказал, как бизнесмен пытался пробиться на площадку после блокировки

27.03.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Две недели назад мы рассказывали, как предприниматель обманул не только жителей Лиды, но и Вороново, Новогрудка, Баранович и Гродно. Потенциальные клиенты заказали мебель, заплатили за нее деньги, а своих диванов так и не увидели.

Как стало известно, бизнесмен предлагал свои услуги на Куфаре. s13.ru пообщался с сотрудником службы поддержки пользователей Куфара Анастасией Марковской и узнал, как площадка борется с недобросовестными продавцами и легко ли, обманув раз, вернуться на Куфар.

— В июле 2018 года в службу поддержки Куфара поступил запрос от покупателя, которому не доставили заказанную мебель. Куфар связался с продавцом, чтобы выяснить детали случая. На момент внутренней проверки фирма не числилась в реестре недобросовестных поставщиков, лжепредпринимателей, не было задолженности по ФСЗН, компания не участвовала в судах. А сам владелец исправно отвечал на все звонки и письма. Он же сообщил службе поддержки Куфара, что заказ готов, покупатель сам его не забирает. Оснований не верить продавцу на тот момент не было. Поэтому информацию о том, что заказ готов, мы передали покупателю. Повторных вопросов со стороны пользователя не возникло, поэтому мы предположили, что стороны успешно решили вопрос.

В начале сентября 2018 года мы получили вторую жалобу на этого же предпринимателя от жителя Лиды. Пользователь обратился в милицию, в результате чего продавец вернул ему полученную предоплату, конфликт был улажен мирным путем.

Несмотря на то, что от первого пользователя не приходило новых запросов, про его жалобу не забыли. Сотрудники службы поддержки связались с ним повторно и обнаружили, что вопрос с поставкой мебели так и не был решен. Покупателю порекомендовали написать заявление в Лидское РОВД по месту регистрации продавца. А аккаунт продавца деактивировали за нарушение правил площадки. Новые аккаунты, которые продавец пытался зарегистрировать под официальным УНП или телефоном, также блокировались.

Благодаря тому, что пользователи вовремя обратились в службу поддержки Куфара и в милицию, в обоих случаях им удалось вернуть деньги.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две недели назад мы рассказывали, как предприниматель обманул не только жителей Лиды, но и Вороново, Новогрудка, Баранович и Гродно. Потенциальные клиенты заказали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Форум-фестиваль «Одно сердце» пройдет в Солигорске.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика