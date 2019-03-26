Предприниматель из Лиды обманывал клиентов, заказывающих мебель. Куфар рассказал, как бизнесмен пытался пробиться на площадку после блокировки

Две недели назад мы рассказывали, как предприниматель обманул не только жителей Лиды, но и Вороново, Новогрудка, Баранович и Гродно . Потенциальные клиенты заказали мебель, заплатили за нее деньги, а своих диванов так и не увидели.

Как стало известно, бизнесмен предлагал свои услуги на Куфаре. s13.ru пообщался с сотрудником службы поддержки пользователей Куфара Анастасией Марковской и узнал, как площадка борется с недобросовестными продавцами и легко ли, обманув раз, вернуться на Куфар.

— В июле 2018 года в службу поддержки Куфара поступил запрос от покупателя, которому не доставили заказанную мебель. Куфар связался с продавцом, чтобы выяснить детали случая. На момент внутренней проверки фирма не числилась в реестре недобросовестных поставщиков, лжепредпринимателей, не было задолженности по ФСЗН, компания не участвовала в судах. А сам владелец исправно отвечал на все звонки и письма. Он же сообщил службе поддержки Куфара, что заказ готов, покупатель сам его не забирает. Оснований не верить продавцу на тот момент не было. Поэтому информацию о том, что заказ готов, мы передали покупателю. Повторных вопросов со стороны пользователя не возникло, поэтому мы предположили, что стороны успешно решили вопрос. В начале сентября 2018 года мы получили вторую жалобу на этого же предпринимателя от жителя Лиды. Пользователь обратился в милицию, в результате чего продавец вернул ему полученную предоплату, конфликт был улажен мирным путем. Несмотря на то, что от первого пользователя не приходило новых запросов, про его жалобу не забыли. Сотрудники службы поддержки связались с ним повторно и обнаружили, что вопрос с поставкой мебели так и не был решен. Покупателю порекомендовали написать заявление в Лидское РОВД по месту регистрации продавца. А аккаунт продавца деактивировали за нарушение правил площадки. Новые аккаунты, которые продавец пытался зарегистрировать под официальным УНП или телефоном, также блокировались. Благодаря тому, что пользователи вовремя обратились в службу поддержки Куфара и в милицию, в обоих случаях им удалось вернуть деньги.