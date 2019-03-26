Уже стартовала посевная кампания, а это значит, что весенне-полевые работы, обеспечивающие закладку основы будущего урожая, должны быть проведены качественно и в срок. Успешное их проведение во многом зависит от реализации нанимателями и работодателями организационно-технических мероприятий, включающих в себя и мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. При этом особое внимание должно уделяться обеспечению безопасности труда на рабочих местах и соблюдению технологии производства работ.

Об этом говорилось на семинаре «Безопасный труд – залог посевной и уборочной кампаний 2019 года», в котором приняли участие председатель Смолевичской районной организации профсоюза работников АПК Вячеслав Николаевич Лопатко, главный технический инспектор труда Минского областного комитета профсоюза работников АПК Александр Васильевич Мотус, начальник инспекции Гостехнадзора УСХиП Смолевичского райисполкома Николай Николаевич Слепица, санитарный врач ГУ «Смолевичский РЦГиЭ» Дмитрий Владимирович Кузьмич, первый заместитель начальника Смолевичского РОЧС Александр Васильевич Мядель, главный специалист отдела занятости и трудовых отношений УТЗиСЗ Надежда Геннадьевна Левинцова, специалисты по охране труда, общественные инспектора по охране труда, председатели профсоюзных комитетов сельскохозяйственных предприятий района.

25 марта стартовал месячник по охране труда «Посевная кампания 2019 – без травматизма». Он проводится в целях профилактики гибели и травмирования работников на производстве, обеспечения безопасных условий труда при подготовке и проведении весенне-полевых работ, безусловного соблюдения норм и правил по охране труда, транспортной и пожарной безопасности в сельскохозяйственных организациях. В этот период специалисты надзора и контроля будут посещать предприятия, будут работать рейдовые и мобильные группы.

Обращаясь к участникам семинара, председатель Смолевичской районной организации профсоюза работников АПК Вячеслав Николаевич Лопатко отметил, что охрана труда – это система обеспечения жизни и здоровья работников, и этому направлению необходимо уделять пристальное внимание. Предваряя начало разговора, он обозначил основные требования к соблюдению охраны труда во время проведения всего комплекса сельскохозяйственных работ, начиная с наглядной агитации, которая должна обязательно присутствовать при входе на мехдворы и в других общедоступных местах, о спецодежде и спецобуви, необходимости прохождения техосмотров и медкомиссий, о соблюдении мер пожарной безопасности, питании и надлежащих бытовых условий. В данном ключе строилось выступление приглашенных специалистов.

Главный технический инспектор труда Минского областного комитета профсоюза работников АПК Александр Васильевич Мотус отметил, что, несмотря на проделанную работу по вопросам охраны труда в сельскохозяйственных организациях, есть случаи их несоблюдения, что зачастую приводит к травмированию и гибели людей, а этого допускать нельзя. Он кратко остановился на вопросах эксплуатации сельхозтехники в темное время суток, планах работы общественных инспекторов, о соблюдении Директивы № 1, направленной на обеспечение здоровых и безопасных условий труда и т.д.

Начальник инспекции Гостехнадзора УСХиП Смолевичского райисполкома Николай Николаевич Слепица говорил об обязательном прохождении ежегодных технических осмотров сельскохозяйственной техники. Многие предприятия района готовят технику в несколько этапов, что позволяет своевременно проходить техосмотры. Особое внимание он обратил на наличие световозвращающих элементов на транспортных средствах и прицепных устройствах.

Об обеспечении пожарной безопасности сельскохохзяйственных объектов во время проведения посевной и уборочной кампаний говорил первый заместитель начальника Смолевичского РОЧС Александр Васильевич Мядель. Он отметил, что в минувшем году на сельхозпредприятиях района произошел один пожар. Как правило, основной причиной таких пожаров является человеческий фактор. Особое внимание он попросил уделить подготовке техники к предстоящим сельскохозяйственным кампаниям, обязательному наличию первичных средств пожаротушения, а также неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности и проведении инструктажей.

С началом пожароопасного периода возникла необходимость проведения опашки полей, о чем также не стоит забывать, и необходимости осуществления контроля за торфяниками, которые находятся на балансе сельхозпредприятий.

Санитарный врач райцентра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Кузьмич остановился на требованиях при проведении весенне-полевых работ в части организации питания работающих и соблюдения норм санитарно-гигиенических условий труда. Он обратил внимание на надлежащий вид территории предприятия, где особое внимание должно быть уделено асфальтно-бетонному покрытию, чтобы исключить возможность травмирования, обязательного наличия средств индивидуальной защиты и их исправного функционирования, умывальников и душевых установок, аптечек. Также он остановился на вопросах правильного хранения металлолома и шин в специально отведенных для этого местах, на правильной организации склада ядохимикатов.

Нужно отметить, что мероприятия, которые будут проводиться в рамках месячника «Посевная кампания 2019 – без травматизма», а это – рейды, встречи с руководителями, семинары со специалистами, беседы в трудовых коллективах – будут направлены на профилактику производственного травматизма, обеспечение безопасных условий труда при подготовке и проведении весенне-полевых работ, безусловное соблюдение норм и правил по охране труда, транспортной и пожарной безопасности в сельскохозяйственных организациях.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

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