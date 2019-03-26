Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2019 г. N 33 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» в целях поддержания боевой готовности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь постановлено призвать в феврале — мае 2019 г. на срочную военную службу, службу в резерве граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

С целью организации исполнения требований Указа, 12 марта 2019 г. на базе Минского областного исполнительного комитета под руководством заместителя председателя облисполкома — председателя областной призывной комиссии Ивана Маркевича состоялся однодневный инструктивно-методический сбор с членами и секретарем Минской областной, председателями и членами районных призывных комиссий по вопросам очередного призывы граждан на срочную военную службу, службу в резерве.

На указанном сборе подведены итоги призыва граждан на срочную военную службу в августе-ноябре 2018 года, а также доведены требования нормативных правовых актов по вопросам организации призыва граждан на срочную военную службу, особенности и порядок проведения очередного призыва с постановкой соответствующих задач на очередной призыв.

В мероприятии принял участие старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Денис Гирловский, который акцентировал внимание участников сбора на необходимости неукоснительного соблюдения требований законодательства при организации и проведении мероприятий призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве, а также привел анализ нарушений, выявленных органами прокуратуры в 2018 году в ходе проверок, связанных с призывом.

Денис ГИРЛОВСКИЙ, старший прокурор отдела прокуратуры Минской области.