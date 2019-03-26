Смолевичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям в рамках республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!» продолжает встречаться с родителями и детьми региона.

Правила безопасности в быту повторили и маленькие воспитанники детского центра «Лесенка». Мальчики и девочки узнали, какие опасности могут быть в квартире, как вести себя в торговом центре при возникновении пожара. Познакомились с оборудованием спасателей. Герои мультфильма «Волшебная книга» рассказали малышам, как правильно вызывать службу спасения. Мамы с удовольствием присоединились к своим детям и помогали им вызывать службу спасения и рассказывали, как правильно действовать во время пожара.

Участники мероприятия получили красочные, интересные и полезные подарки от районной службы спасения.

Смолевичский РОЧС.