Портрет Беларуси в рисунках «Карандашей»

Побывав на открытии выставки детских рисунков «Карандаши. Опять!», которая открылась в городском Доме культуры, словно окунаешься в атмосферу родного города, любимой Беларуси. Ведь именно нашей Родине посвящена юбилейная выставка юных художников.

На картинах юных художников изображены знаковые места Беларуси, сюжеты наших сказок и легенд, мифов, герои, которые прославляли страну за ее пределами, и просто красота нашего края, которую смогли увидеть ребята вокруг себя.

Руководитель юных «Карандашей» Юлия Невейко заметила, что главная цель ежегодных выставок – рассказать смолевичанам о том, какие таланты есть в нашем городе и районе. И, чтобы все ребята, кто занимается творчеством, смогли ближе прикоснуться к искусству, передавать свои эмоции и чувства на полотне. Это помогает им творчески мыслить, развиваться, познавать окружающий мир.





– Данная выставка сегодня, как впрочем, и всегда, радует разнообразием тем представленных работ, – говорит Юлия Невейко. – Юные художники, которым только по семь-десять лет, удивляют своими работами, желанием творить, экспериментировать, радовать окружающих своим творчеством. У кого-то из ребят уже есть опыт участия в выставках, для кого-то она стала первой. Но для всех, без исключения, выставка станет ярким и значимым событием в жизни.

Увидеть успехи своих детей и внуков на выставку пришли родители, бабушки и дедушки, а также все те, кто любит и интересуется детским творчеством. Кроме этого, на выставке присутствовали почетные гости: главный специалист отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома Кристина Владимировна Сосновская, член Белорусского Союза художников, член-корреспондент Международной Академии культуры и искусства Леонид Михайлович Гомонов, член Белорусского Союза дизайнеров Георгий Михайлович Михейчик, мастер, художник по дереву Василий Иванович Михеев.

По традиции, в этот день все ученики Юлии Невейко, а это Милана Баранчук, Юлия Баркун, Кирилл Вашкевич, Илья Дальчанин, Полина Деркач, Дарья Достанко, Иван Кий, Вера Лаврецкая, Злата Чарторийская, Ирина Чечеткина, Александра Панковец, Яна Лютаревич, Анастасия Корец, Александра Конюшик, получили дипломы и памятные подарки – разноцветные карандаши для занятия творчеством. После чего юные художники вместе читали стихотворения о красках, картинах, своем творчестве, доказывая верность утверждения, что талантливые люди талантливы во всем.





Искусство всегда едино и нераздельно, оно объединяет людей. И в этот раз в одном зале во время выставки можно было наслаждаться не только художественными работами, но и творчеством юных исполнителей – участников эстрадной студии «Катюша» городского Дома культуры (руководитель Екатерина Сайнук).

В завершение мероприятия каждый желающий смог высказать свое мнение о выставке, работах ребят, поблагодарить ее организаторов. Кто-то подходил к микрофону, кто-то оставлял комментарии в книге отзывов, в любом случае выставка детского творчества нашла отклик в сердце каждого, кто пришел в этот день в городской Дом культуры.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.