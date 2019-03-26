БРАКОСОЧЕТАНИЯ
За прошедший период в районе браки не регистрировались.
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
За истекший период в районе зарегистрировано 3 рождения ребенка.
В Озерицко-Слободском сельисполкоме Иван и Дарья Скробук из аг.Слобода зарегистрировали рождение первого ребенка в семье, сына Никиты.
В Усяжском сельисполкоме Сергей и Анастасия Иванчиковы из д.Кривая Береза зарегистрировали рождение третьего ребенка в семье, сына Романа, а Александр и Виктория Чернявские из пос. Усяж — рождение четвертого ребенка в семье, дочери Евы.
УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
В районе за минувшую неделю зарегистрировано 10 смертей.
По две смерти зарегистрировали Драчковский, Зеленоборский, Заболотский и Плисский сельисполкомы. По одному человеку ушли из жизни в Курганском и Усяжском сельсоветах.
Жодинским и Озерицко-Слободским сельисполкомами смерти не регистрировались.
Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).