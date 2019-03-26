БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в районе браки не регистрировались.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

За истекший период в районе зарегистрировано 3 рождения ребенка.

В Озерицко-Слободском сельисполкоме Иван и Дарья Скробук из аг.Слобода зарегистрировали рождение первого ребенка в семье, сына Никиты.

В Усяжском сельисполкоме Сергей и Анастасия Иванчиковы из д.Кривая Береза зарегистрировали рождение третьего ребенка в семье, сына Романа, а Александр и Виктория Чернявские из пос. Усяж — рождение четвертого ребенка в семье, дочери Евы.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

В районе за минувшую неделю зарегистрировано 10 смертей.

По две смерти зарегистрировали Драчковский, Зеленоборский, Заболотский и Плисский сельисполкомы. По одному человеку ушли из жизни в Курганском и Усяжском сельсоветах.

Жодинским и Озерицко-Слободским сельисполкомами смерти не регистрировались.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).