Состояние осанки у детей влияет на физическое и психологическое состояние ребенка. Наиболее распространенным видом нарушения осанки у детей является сколиоз.

Нарушения осанки могут возникать у детей как в дошкольном возрасте, так и у школьников. Главными причинами этого чаще всего становятся несбалансированное питание, неправильный режим дня и отдыха, неправильная посадка на занятиях в школе и в детском дошкольном учреждении, а также дома при подготовке уроков. Нередко причиной проблем с осанкой становится несоответствие мебели с возрастными особенностями ребенка и неправильное положение тела ребенка во время сна.

При нарушениях осанки нарушается кровообращение целого ряда органов и систем: органов дыхания, системы кровообращения; органов желудочно-кишечного тракта, а также центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Все это в совокупности приводит к нарушению их нормального функционирования.

У детей, страдающих нарушениями осанки, нередко наблюдается повышенная физическая утомляемость, ухудшение общего самочувствия, снижение работоспособности. Возможны и нарушения зрения: близорукость, астигматизм. Помимо физического утомления, ребенок может испытывать усталость и затруднения при подготовке домашнего задания дома, ухудшаются работоспособность и сосредоточенность на занятиях в школе, в том числе и на занятиях по физическому воспитанию.

Для того, чтобы не допустить нарушения осанки у ребенка, необходимо выполнять наиболее простые правила. В первую очередь, необходимо обеспечить рациональное питание: молочные и мясные продукты, фрукты и овощи. Не последнюю роль играет и соблюдение правильной посадки при письме и правильный подбор мебели для ребенка. При письме ребенок должен держать голову прямо, грудная клетка развернута, плечи на одном уровне, живот подтянут, ноги в коленных и тазобедренных суставах разогнуты. Высота стола должна соответствовать уровню локтя опущенной руки, а высота стула не превышать высоту голени до подколенной ямки. Если ноги обутого ребенка не достают до пола, то ему нужна специальная подставка. Сидеть надо касаясь вплотную спинки стула, сохраняя поясничный изгиб, расстояние между грудью и столом должно быть 1,5-2 см.

Кроме того, стоит избегать слишком мягкой постели для сна ребенка и постоянной позы лежа на одном и том же боку: лучше спать на спине, иногда на животе, но только не на одном боку, свернувшись калачиком. Для профилактики сколиоза очень полезны занятия спортом и ежедневная утренняя гимнастика.

В случае выявления нарушения осанки необходимо обращаться к врачу-ортопеду, который подберет правильное лечение. Здесь помогут лечебная физкультура и массаж, физиотерапевтические процедуры. Нельзя оставлять без внимания и систематические занятия спортом, большую пользу здоровью и формированию правильной осанки окажут занятия в бассейне.

Д.В. КУЗЬМИЧ, врач-гигиенист ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».