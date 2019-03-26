В Вильнюсе заочно осудили на 10 лет экс-министра обороны СССР





Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу о событиях 13 января 1991 года. За военные преступления и преступления против человечности бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов заочно приговорен к 10 годам лишения свободы.

Ночью 13 января 1991 года при штурме советскими военными подразделениями Вильнюсской телебашни и здания Телерадиокомитета погибли 14 человек. Подозреваемыми по делу проходили 69 человек — граждане России, Украины и Беларуси.

Среди них бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик. Он осужден на 14 лет лишения свободы, бывший офицер КГБ Михаил Головатов – на 12 лет лишения свободы.

Приговор оглашен в отношении 67 граждан России, Беларуси и Украины, они наказаны лишением свободы сроком от 4 до 14 лет.

Коллегия судила большинство обвиняемых заочно, потому что Россия и Беларусь отказались их выдавать. Перед судом предстали лишь два советских офицера, это граждане России – задержанный в Литве с 2014 года офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов, пишет delfi.lt.