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Все автомобили в ЕС с 2022 года будут оснащены ограничителями скорости и черными ящиками

27.03.2019 16:59 — Разное | Виртуальный Брест  
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Европейская комиссия предварительно приняла нормы, согласно которым с 2022 года технологии ограничения скорости для всех автомобилей, продающихся в Евросоюзе, станут обязательными, сообщает BBC.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64698.php

Все автомобили в ЕС с 2022 года будут оснащены ограничителями скорости и черными ящиками

Согласно новым правилам, европейские автомобили в обязательном порядке должны будут оснащаться системой интеллектуальной коррекции скорости (ISA), усовершенствованными экстренными тормозами и технологией, которая будет препятствовать выезду автомобиля за пределы своей полосы. Среди других мер безопасности, которые планируется сделать обязательными для европейских автомобилей, грузовиков и автобусов, - система предупреждения о том, что водитель засыпает или чем-то отвлечен, а также бортовой самописец, аналогичный черному ящику в самолетах, чтобы в случае аварии было легче разобраться в ее причинах. Водителям автобусов и грузовиков обещают, что у них благодаря новым технологиям больше не будет слепых зон.

Сторонники нововведений утверждают, что меры по ограничению скорости помогут спасти тысячи жизней. "Причина абсолютного большинства дорожно-транспортных происшествий - человеческий фактор, - заявила еврокомиссар Эльжбета Беньковска. - Благодаря новым системам безопасности мы сможем добиться эффекта, сравнимого с результатом введения обязательных ремней безопасности". Евросоюз ставит цель сократить смертность на дорогах до нуля к 2050 году.

 
 
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