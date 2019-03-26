Средняя зарплата врачей к 2025 году должна составить 150% к средней по экономике - Ермолович

В Беларуси к 2025 году необходимо выйти на целевой показатель по средней заработной плате врача на уровне 150% к средней зарплате по экономике. Такие данные приведены в журнале "Финансы. Учет. Аудит" со ссылкой на министра финансов Максима Ермоловича, сообщает БЕЛТА.



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По его словам, приоритет на текущий год очевиден - это повышение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников, сближение минимальной заработной платы и минимального потребительского бюджета. "В среднесрочной перспективе (к 2025 году) необходимо выйти на целевой показатель по средней заработной плате врача на уровне 150% к средней зарплате по экономике, педагогического работника - на уровне 100%", - сказал министр.

В 2019 году планируется продолжить реализацию намеченных планов по повышению уровня оплаты труда в бюджетном секторе. Целевая задача - обеспечить соотношение заработной платы бюджетников к средней по экономике на уровне 80%, а соотношение трудовых пенсий и зарплаты в экономике - на уровне не менее 40%. При этом концептуально изменится система оплаты труда в бюджетном секторе. В январе текущего года подписан указ №27, предусматривающий усиление дифференциации заработной платы в зависимости от качества и результатов труда каждого работника.

"В ближайшее время необходимо сформировать весь пакет документов, позволяющий выстроить новую систему оплаты труда во всех бюджетных отраслях. К моменту формирования бюджета на очередной год необходимо иметь четкое понимание по всем составляющим для расчета фонда оплаты труда в бюджетном секторе", - отметил он.

Максим Ермолович добавил, что новые механизмы должны быть интегрированы в систему нормативного бюджетного планирования. Внедрение нормативов затрат на оказываемые бюджетные услуги сейчас очень актуально. "Именно планирование по нормативам способно создать действенные стимулы для рационального использования сети и штатов, а также потенциала отрасли, - продолжил министр. - Высвобождаемые в среднесрочной перспективе средства станут источником финансирования расходов на оснащение учреждений социальной сферы современными средствами обучения, приобретения медицинского оборудования, будут направлены на повышение заработной платы".