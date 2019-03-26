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Официально: Ford в России закрывает три завода, продажи легковушек прекратятся

27.03.2019 16:27 — Разное | Tut.by  
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Дела у концерна Ford в Европе идут неважно — продажи автогиганта падают, а рыночная доля сокращается, поэтому еще в начале этого года стал вопрос о реструктуризации бизнеса в регионе. Затронула она и убыточное СП Ford Sollers, заявление о дальнейшей судьбе которого было сделано управленцами концерна сегодня.


Увы, речь идет о сворачивании продаж в России легковых моделей, закрытии заводов и массовых увольнениях сотрудников. Российское производство сворачивается, но не полностью — площадки в Набережных Челнах и Всеволожске, где до конца июня еще продолжится выпуск моделей Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo, будут закрыты, равно как и моторный завод в Татарстане. В строю останется лишь сборочное предприятие в Елабуге, где сохранится производство только одной коммерческой модели Transit, которая по-прежнему пользуется неплохим спросом, а SUV Kuga и Explorer из гаммы исчезнут.

Что касается СП Ford Sollers, то оно, как говорится в официальном заявлении, будет обновлено — главным акционером с 51% станет Sollers, оставшиеся 49% в уставном капитале СП останутся за Ford.

Судьба продающихся в Беларуси легковушек Ford российской сборки тоже ясна — как только дилерские запасы будут распроданы, они уйдут с рынка. Надежд на то, что их сменят импортные модели, практически никаких.

 
 
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Дела у концерна Ford в Европе идут неважно - продажи автогиганта падают, а рыночная доля сокращается, поэтому еще в начале этого года встал вопрос о реструктуризации...
 
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