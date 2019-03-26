сообщает МВД. Речь идет о самой крупной с начала года партии гашиша, что касается таблеток «экстази» – белорусскими правоохранителями крупнее партии ране не изымалось,МВД.









Правоохранители установили, что из Литвы в Россию через территорию нашей страны автотранспортом следует крупная партия наркотиков. При дальнейшей отработке 25 марта в поле зрения попал грузовой автомобиль, прибывший на пункт пропуска «Григоровщина» белорусско-латвийского участка границы, зп рулем которого находился гражданин Литвы.





Сотрудники таможни тщательно досмотрели грузовой автомобиль «Вольво». Проверка показала, что в нижней части прицепа большегруза, перевозящего контейнер с фармацевтическими препаратами, оборудован тайник. При его вскрытии обнаружены упакованные свертки с пластинами, похожими на гашиш, и таблетками.





К настоящему времени представители Госкомитета судебных экспертиз уже подтвердили, что в тайнике находились 130 кг гашиша и 10 кг таблеток МДМА («экстази»).





Как отметили в ГУНиПТЛ МВД, речь идет о самой крупной изъятой партии гашиша с начала года, что касается таблеток МДМА – белорусскими правоохранителями крупнее партии еще не изымалось.





По данному факту таможенными органами возбуждено уголовное дело по статье 328/1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).