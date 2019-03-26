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Рекордный улов! Литовец пытался провести в Беларусь 130 кг гашиша и 10 кг "экстази"
В результате проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД и ГТК пресечен канал поставки наркотических средств и психотропных веществ.
Речь идет о самой крупной с начала года партии гашиша, что касается таблеток «экстази» – белорусскими правоохранителями крупнее партии ране не изымалось,
Правоохранители установили, что из Литвы в Россию через территорию нашей страны автотранспортом следует крупная партия наркотиков. При дальнейшей отработке 25 марта в поле зрения попал грузовой автомобиль, прибывший на пункт пропуска «Григоровщина» белорусско-латвийского участка границы, зп рулем которого находился гражданин Литвы.
Сотрудники таможни тщательно досмотрели грузовой автомобиль «Вольво». Проверка показала, что в нижней части прицепа большегруза, перевозящего контейнер с фармацевтическими препаратами, оборудован тайник. При его вскрытии обнаружены упакованные свертки с пластинами, похожими на гашиш, и таблетками.
К настоящему времени представители Госкомитета судебных экспертиз уже подтвердили, что в тайнике находились 130 кг гашиша и 10 кг таблеток МДМА («экстази»).
Как отметили в ГУНиПТЛ МВД, речь идет о самой крупной изъятой партии гашиша с начала года, что касается таблеток МДМА – белорусскими правоохранителями крупнее партии еще не изымалось.
По данному факту таможенными органами возбуждено уголовное дело по статье 328/1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).
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В результате проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД и ГТК пресечен канал поставки наркотических средств и психотропных...
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