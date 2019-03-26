В Барановичах нашли 13-летнюю школьницу, которая сбежала из больницы

Как стало известно, 25 марта 13-летнюю девочку изъяли из семьи как находящуюся в социально опасном положении и поместили в детскую городскую больницу в Барановичах.

На следующий около 5 часов вечера школьница ушла из больницы и с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно, пишет БЕЛТА . Ее мобильный телефон не был доступен. С заявлением о пропаже девочки обратилась в милицию врач-педиатр.

Как сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей ДУЧЕНКО, девочку нашли 27 марта. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Специалист пояснил, что школьница гуляла по городу, а ночевала у своей подруги. Сейчас с 13-летней жительницей Барановичей проводится профилактическая беседа. Сообщается, что ранее девочка никогда не уходила из дома.