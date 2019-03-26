Нужно ли удалять зубы мудрости, если они не болят

«Стоматолог предлагает мне удалить зубы мудрости, но сейчас они меня вообще не беспокоят. Действительно ли это необходимо?» На вопрос ответили в клинике Майо.



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— Зубы мудрости можно не удалять, если они:

здоровы;

полностью выросли;

правильно расположены;

могут быть вычищены во время обычной ежедневной чистки зубов.

Однако во многих случаях этого не происходит. Прорезающиеся зубы мудрости могут расти под разными углами в челюсти, иногда даже горизонтально.

Проблемы возможны с теми зубами мудрости, которые:

остались полностью скрыты в деснах. Если они не могут вырасти нормально, то оказываются в костной ткани. Иногда это приводит к инфекции или к кисте, которая может повредить корни других зубов.

прорезались частично. Поскольку их будет трудно чистить, зубы мудрости станут «магнитом» для бактерий, вызывающих заболевания десен и инфекцию полости рта.

расположены слишком близко к другим. Если зубам мудрости не хватает места для правильного роста, они повредить соседние зубы.

Некоторые стоматологи рекомендуют удалять зубы мудрости, если они не прорезались полностью. Многие полагают, что делать это лучше, пока пациент в более молодом возрасте и у него не случилось полного формирования корней зубов и костей — и тогда выздоровление будет проходить быстрее. Вот почему врачи вырывают зубы мудрости еще до того, как они начали болеть или причинять хоть какой-либо дискомфорт.

По данным Американской стоматологической ассоциации, удаление зубов мудрости может быть необходимым, если они вызывают:

болезненные ощущения;

повторяющуюся инфекцию мягких тканей за нижним последним зубом;

развитие припухлостей или кисты;

повреждение соседних зубов;

заболевания десен;

обширный кариес.

Тем не менее, удалять зуб или нет, не всегда очевидно. Поговорите со своим стоматологом о здоровье и расположении зубов мудрости, чтобы принять правильное решение именно в вашей ситуации.