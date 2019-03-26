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Нужно ли удалять зубы мудрости, если они не болят
«Стоматолог предлагает мне удалить зубы мудрости, но сейчас они меня вообще не беспокоят. Действительно ли это необходимо?» На вопрос
— Зубы мудрости можно не удалять, если они:
Однако во многих случаях этого не происходит. Прорезающиеся зубы мудрости могут расти под разными углами в челюсти, иногда даже горизонтально.
Проблемы возможны с теми зубами мудрости, которые:
Некоторые стоматологи рекомендуют удалять зубы мудрости, если они не прорезались полностью. Многие полагают, что делать это лучше, пока пациент в более молодом возрасте и у него не случилось полного формирования корней зубов и костей — и тогда выздоровление будет проходить быстрее. Вот почему врачи вырывают зубы мудрости еще до того, как они начали болеть или причинять хоть какой-либо дискомфорт.
По данным Американской стоматологической ассоциации, удаление зубов мудрости может быть необходимым, если они вызывают:
Тем не менее, удалять зуб или нет, не всегда очевидно. Поговорите со своим стоматологом о здоровье и расположении зубов мудрости, чтобы принять правильное решение именно в вашей ситуации.
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Некоторые стоматологи рекомендуют удалять зубы мудрости, если они не прорезались полностью.
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