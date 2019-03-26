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Пинский автобусный парк сообщил о скором изменении расписания пригородных маршрутов
27.03.2019 — Разное | Полесская правда
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Корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинском автобусном парке, что с 12 апреля 2019 года в связи с переходом на весенне-летний период обслуживания в порядок обслуживания маршрутов пригородного сообщения, формирующихся на автовокзале «Пинск», вносятся следующие изменения:
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> Корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинском автобусном парке, что с 12 апреля 2019 года в связи с переходом на весенне-летний период обслуживания в порядок...
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