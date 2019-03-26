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В Минске на стройке нашли авиабомбу времен ВОВ

27.03.2019 16:58 — Разное | БелТА  
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27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на стройке нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. При проведении работ экскаватор извлек ее из земли, сообщила БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РУВД столицы Эвелина Дручинина.

Сообщение об обнаружении авиационной бомбы на строительной площадке по ул. Аэродромной поступило в дежурную службу 26 марта около 10.00. "На место выехала следственно-оперативная группа Октябрьского РУВД, сотрудники оцепили район и эвакуировали строителей", - рассказала Эвелина Дручинина.

Саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра внутренних войск МВД установила, что это фугасная авиационная бомба SL-50 со взрывателем. Она была вывезена и уничтожена.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на стройке нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. При проведении работ экскаватор извлек ее из земли, сообщила...
 
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