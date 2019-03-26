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Жертвами 59-летнего насильника из Шарковщины стали четыре человека

27.03.2019 16:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Жертвами 59-летнего насильника из Шарковщины стали четыре человека
Фото из открытых источников

Как стало известно, правоохранители задержали 59-летнего жителя Шарковщины. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера.

Жертвами 59-летнего насильника из Шарковщины стали четыре человека В Гомеле 31-летний мужчина задержан по подозрению в педофилии

По информации Следственного комитета, его жертвами стали четыре человека. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют информацию об иных фактах противоправной деятельности мужчины.

В отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. По неофициальной информации, жертвами жителя Шарковщины могли стать несовершеннолетние.

 
Теги: Гомель
 
 
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По неофициальной информации, его жертвами могли стать несовершеннолетние.
 
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