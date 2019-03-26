Жертвами 59-летнего насильника из Шарковщины стали четыре человека

Как стало известно, правоохранители задержали 59-летнего жителя Шарковщины. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера.

Гомеле В 31-летний мужчина задержан по подозрению в педофилии

По информации Следственного комитета, его жертвами стали четыре человека. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют информацию об иных фактах противоправной деятельности мужчины.

В отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. По неофициальной информации, жертвами жителя Шарковщины могли стать несовершеннолетние.