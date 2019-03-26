ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп четыре раза рассмешил российских хоккеистов на встрече в Белом доме

27.03.2019 16:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп четыре раза рассмешил Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова во время визита «Вашингтон Кэпиталз» в Белый дом, сообщает "Чемпионат".


Фото: Reuters

Первый раз президент США вспомнил о встрече Овечкина с его дочерью Иванкой во время празднования «Вашингтоном» победы в розыгрыше Кубка Стэнли и уточнил у россиянина, насколько хороши были его спортивные результаты.

«Где Иванка? Она его друг и большой фанат. Его называют Александром Великим. Он провел всю карьеру – 13 лет – в «Вашингтоне», и его трудолюбие и преданность команде окупились в прошлом сезоне. Он стал лучшим снайпером лиги. Ух ты! Это неплохой результат, да?» — отметил Трамп.

Также Трамп впечатлился тем, что Овечкин в прошлом сезоне забросил 64 шайбы (49 в регулярном чемпионате, 15 – в плей-офф), и сравнил капитана «столичных» с легендарным американским бейсболистом Бейбом Рутом, обладателем нескольких рекордов MLB.

«64 гола, больше, чем кто-либо другой в лиге. Как Бейб Рут! Кажется, в одном сезоне у него было больше хоумранов, чем у кого-либо еще. В остальном он был не очень хорошим подающим», — пошутил Трамп.

Трамп также обратился к Евгению Кузнецову, неправильно произнес его фамилию и пошутил над тем, как молодо выглядит россиянин.

«Евджени? Какой молодой, посмотрите на него! (Все смеются). Кузнецнов повторил рекорд лиги по количеству передач в матче финала. Фантастика!» — сказал Трамп.

В конце Трамп пошутил про большие руки Овечкина.

«У меня не осталось выбора, кроме как стать его фанатом. Овечкин — это нечто! Посмотрите на эти руки!» — заявил президент США.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп четыре раза рассмешил Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова во время визита «Вашингтон Кэпиталз» в Белый дом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава генштаба Алжира: президент Бутефлика недееспособен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика