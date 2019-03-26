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Австралиец случайно выиграл в лотерею дважды по 16 миллионов долларов

27.03.2019 16:49 — Разное | Tut.by  
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Австралиец два раза подряд выиграл в лотерею крупную сумму денег, пишет The Age. Отмечается, что мужчина купил три билета в двух разных местах в пригороде Мельбурна, несколько из которых оказались счастливыми и принесли ему по $16 млн каждый.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Когда мы связались с победителем... [он сказал], что он совсем забыл о том, что победил не один раз, а дважды», — рассказала представитель лотереи.

Сам победитель поделился, что разыгрывает одни и те же числа около 30 лет. На покупку лотерейных билетов он потратил уже более $20 тыс. В настоящее время австралиец решает, как потратит свои деньги.

«Может, подумаю об увольнении. Потом, может быть, новый дом или отдых. Точно разделю его [выигрыш] с семьей», — подчеркнул победитель.

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На покупку лотерейных билетов мужчина потратил уже более $ 20 тыс. В настоящее время австралиец решает, как потратит свои деньги.
 
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