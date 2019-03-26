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Австралиец случайно выиграл в лотерею дважды по 16 миллионов долларов
Австралиец два раза подряд выиграл в лотерею крупную сумму денег, пишет
«Когда мы связались с победителем... [он сказал], что он совсем забыл о том, что победил не один раз, а дважды», — рассказала представитель лотереи.
Сам победитель поделился, что разыгрывает одни и те же числа около 30 лет. На покупку лотерейных билетов он потратил уже более $20 тыс. В настоящее время австралиец решает, как потратит свои деньги.
«Может, подумаю об увольнении. Потом, может быть, новый дом или отдых. Точно разделю его [выигрыш] с семьей», — подчеркнул победитель.
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На покупку лотерейных билетов мужчина потратил уже более $ 20 тыс. В настоящее время австралиец решает, как потратит свои деньги.
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