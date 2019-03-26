Эстафета «Пламя мира» прибудет в Волковыск 20 мая

Пламя мира будет путешествовать по Гродненщине шесть дней, объединит тысячи людей.

сообщает Гродненская правда. II Европейские игры состоятся в Минске с 21 по 30 июня. При этом на всем пути эстафеты, начиная с Рима и заканчивая столицей Беларуси, у «Пламени мира» будет непосредственная связь с Гродненщиной – факелы для нее изготавливают в Новогрудке,Гродненская правда.

МЕСТО СТАРТА – РИМ



Первым стартом предстоящих II Европейских игр, которые уже в июне соберут в Минске спортсменов из 50 стран, вполне справедливо можно считать эстафету «Пламя мира». 3 мая огонь II Европейских игр торжественно зажгут в Риме. Церемония пройдет в музейном комплексе Ara Pacis Museum, и в этот же день здесь будет представлен символ акции – оливковое дерево.

5–7 мая белорусские альпинисты поднимут факел «Пламени мира» на высшую точку Европы – гору Монблан. В сопровождении белорусского байкерского клуба эстафета пересечет границу Беларуси 12 мая. Первой встретит гостей Брестчина, в Гродно «Пламя мира» прибудет 18 мая.



ПУТЬ «ПЛАМЕНИ МИРА» НА ГРОДНЕНЩИНЕ



Караван эстафеты начнет движение с площади Ленина в Гродно. В 17.00 18 мая, в субботний день, здесь начнутся торжественная акция и концерт. Участники эстафеты пробегут и проедут на велосипедах по центральным улицам областного центра.

Во второй день хранители огня доставят пламя на Августовский канал. Часть маршрута эстафеты пройдет здесь по воде: факелоносцы станут пассажирами водного транспорта. Не исключено, что путешествовать по суше «Пламя мира» на Августовском канале будет в том числе в руках представителя популярного спортивного направления – скандинавской ходьбы.

Следующий остановочный пункт – агрогородок Вертелишки – центр одного из самых успешных сельхозпредприятий области СПК «Прогресс-Вертелишки».

В колонне ретроавтомобилей караван эстафеты пройдет через Волковыск, где пламя поднимется на знаменитую Шведскую гору.

Символичным будет визит в Мирский замок.

Факелоносцы посетят также Новогрудок, Березовку, Лиду. В заключительный день, 23 мая, «Пламя мира» прибудет в Залесье, в музей-усадьбу М.-К. Огинского на Сморгонщине, где в честь яркого события пройдет бал. Финиширует эстафета на Гродненщине, в агрогородке Гервяты, у стен архитектурной жемчужины Беларуси – Троицкого костела.



КТО ПОНЕСЕТ?



После Гродно на пути «Пламени мира» сценические площадки с концертами и торжественными мероприятиями для горожан и гостей развернутся в Вертелишках, Новогрудке и Лиде. Встречать горящий символ предстоящих II Европейских игр будут и в ключевых градообразующих промышленных предприятиях области – в ОАО «ГродноАзот», «Стеклозавод «Неман», «Лидахлебопродукт», «Лакокраска», «Беллакт», «Новогрудский завод газовой аппаратуры» и на Островецкой АЭС.

– Это будет по-настоящему масштабное и зрелищное событие. Факелоносцами в нашей области станут около 30 человек – знаменитые выходцы из региона, почетные граждане городов и районов, спортсмены, общественные деятели. Примут участие в эстафете несколько сотен волонтеров, около 300 работников культуры, торговли, охраны правопорядка и тысячи зрителей, – рассказал начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик.



КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ КАРАВАН



В транспортном караване эстафеты огня – несколько пассажирских микроавтобусов и автомобиль, два грузовика, на всем пути следования неизменно будет организовано сопровождение ГАИ. На борту пассажирского транспорта колонны всегда будет около полусотни человек: администраторы эстафеты, хранители огня, волонтеры и технический персонал, водители. В каждом областном центре к ним присоединятся 15 местных волонтеров, которые помогут с организацией на местах.

Для участников эстафеты готовят специальную форму. В коллекции столичного дизайнера три различных комплекта: белая форма предназначена для факелоносцев, серая – для «хранителей огня», бело-серая – для «волонтеров пламени».



ФАКЕЛ РОДОМ ИЗ НОВОГРУДКА



Путешествовать от одной точки к другой, только в Беларуси сделав более 60 остановок, участники эстафеты будут с главными атрибутами церемонии – факелами. Они, кстати, родом из Гродненской области. По специально разработанному собственному проекту 200 факелов изготавливают в ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры». Один факел будет гореть на протяжении минимум 15 минут, а после, «поделившись» огнем со следующим, отправится на заправку.

– Каждый факел весит чуть более полутора килограммов, горящее пламя в нем может выдержать порывы ветра до 20 метров в секунду. Для сравнения, примерно такой же будет скорость встречного ветра при движении на скорости 72 километра в час, – рассказал начальник ремонтно-механического цеха ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» Виталий Ярош.

Конструкция устройства факела полностью разработана на новогрудском предприятии – силами инженерно-технического состава ремонтно-механического цеха. Для его сотрудников очень символичным станет момент, когда один из факелов прибудет на предприятие во время эстафеты уже как предвестник предстоящего спортивного события.



ОБ ЭСТАФЕТЕ СНИМУТ ФИЛЬМ



На протяжении всего маршрута будет сниматься фильм о путешествии «Пламени мира». Его покажут во время открытия главного спортивного состязания предстоящего лета. Картина расскажет о туристической привлекательности каждого региона, продемонстрирует производственный и экономический потенциал.

– Шествие эстафеты по Гродненской области станет одновременно запоминающимся событием для местных жителей и своего рода туристическим путеводителем для будущих гостей соревнований, – уточнил Олег Андрейчик. – Эстафета пройдет по знаковым местам и достопримечательностям Гродненщины, максимально интересно представит регион.



КАК ИДЕТ ПОДГОТОВКА?



На Гродненщине шествие пройдет по территории семи районов – Гродненского, Волковысского, Кореличского, Новогрудского, Лидского, Сморгонского, и Островецкого. Уже согласован маршрут, определен формат проводимых здесь мероприятий и утверждены планы благоустройства и озеленения городов.

Вопрос подготовки к предстоящей эстафете – на контроле у руководства области. Эта тема стала одной из ключевых на недавнем оперативном совещании в облисполкоме. Председатель облисполкома Владимир Кравцов подчеркнул необходимость четко и тщательно продумать все организационные вопросы, чтобы на всем пути эстафеты по Гродненщине ее встречали достойно и красиво. Поставлены задачи и перед дорожниками: путь на II Европейские игры должен быть комфортным как для участников акции «Пламя мира», так и для всех, кто направится на масштабное спортивное мероприятие через Гродненщину.

Кроме того, как рассказал Олег Андрейчик, по всей области уже установлены больше сотни тематических баннеров и растяжек, которые напоминают жителям и гостям о предстоящем большом и важном не только в спортивном плане событии. Планируется, что к старту эстафеты их будет минимум втрое больше.

Появятся в районах ростовые фигуры талисмана II Европейских игр – лисенка Лесика, на телеканалах и в газетах с приближением события в геометрической прогрессии будет расти внимание к главной спортивной теме сезона.