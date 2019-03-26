



Управление Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области возбудило уголовное дело по фактам злоупотребления служебными полномочиями со стороны должностных лиц ОАО "Амкодор-Шклов" и ООО "Купаловское".

Предприятию "Амкодор-Шклов" причинен ущерб в особо крупном размере, пишет БелТА.

"В рамках проводимой совместно с Комитетом госконтроля Могилевской области проверки и в ходе предварительного расследования уголовного дела будет дана правовая оценка работы должностных лиц вышеуказанных обществ и органов государственного управления, которые не обеспечили надлежащие условия хозяйствования и производственной дисциплины, что привело к фактам бесконтрольности и бесхозяйственности", – отметил начальник управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области Александр Шаройкин.