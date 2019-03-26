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В РФ падают цены производителей на мясо

27.03.2019 16:46 — Разное | Интерфакс  
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В России падают цены сельхозпроизводителей на мясо, следует из мониторинга Минсельхоза.

Причем, если цены на свинину и говядину снижаются на фоне роста производства свиней и крупного рогатого скота, то курятина дешевеет при падении производства птицы.

Так, по оперативным данным системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза, средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на свиней (в живом весе), по данным на 21 марта, составила 101,9 тыс. рублей за тонну (без НДС). За неделю цена упала на 0,6%. Свиные полутуши за этот период подешевели на 0,7%, до 151,44 тыс. рублей за тонну.

Неделей ранее динамика цен была положительной: свинина подорожала на 1,5%, свиньи (в живом весе) - на 1%.

Цены на птицу и мясо падали активнее. Цена живой птицы за неделю снизилась на 1,9%, до 85,49 тыс. рублей за тонну, курятины - на 3,2%, до 105,17 тыс. рублей.

На предыдущей неделе падение касалось только мяса птицы - на 2,1%, цены на живую птицу повысились на 0,3%.

Полутуши крупного рогатого скота за минувшую неделю подешевели на 0,4%, до 228,24 тыс. рублей за тонну. Единственным положительным показателем была динамика цен на крупный рогатый скот (в живом весе) - за неделю эти животные подорожали на 1,7%, до 116,36 тыс. рублей за тонну.

Неделей ранее динамика была обратной: скот в живом весе подешевел на 0,6%, говядина подорожала на 0,1%.

Минсельхоз напоминает, что, по данным Росстата, производство свиней в сельхозорганизациях в январе-феврале этого года выросло на 7,3%, до 663,9 тыс. тонн, крупного рогатого скота - на 2,4%, до 153,3 тыс. тонн. В то же время производство птицы снизилось на 3,5%, до 975,2 тыс. тонн.

Всего сельхозорганизации РФ в январе-феврале этого года произвели почти 1,8 млн тонн скота и птицы (в живом весе), что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

 
 
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В России падают цены сельхозпроизводителей на мясо, следует из мониторинга Минсельхоза. Причем, если цены на свинину и говядину снижаются на фоне роста...
 
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