ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутат Владимир Базанов избран новым главой Белорусской федерации футбола

27.03.2019 17:16 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Депутат Владимир Базанов избран новым главой Белорусской федерации футбола
Фото: / TUT.by

27 марта в Доме футбола в Минске состоялась отчетно-выборная конференция ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ). Одним из главных результатов мероприятия стало избрание нового главы организации. Им стал 61-летний депутат Палаты представителей Владимир Базанов.

Депутат Владимир Базанов избран новым главой Белорусской федерации футбола Какие изменения в футбольных правилах произойдут в этом году?

Владимир Базанов сменил на посту руководителя футбольной федерации нынешнего премьер министра Беларуси Сергея Румаса, который возглавлял организацию с 2011 года. По информации БЕЛТА, новый глава АБФФ был кадровым военным, служил в Афганистане. Сейчас Владимир Базанов – заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания. Примечательно, что в 2010-2012 годах он был председателем футбольного клуба «Динамо-Брест».

Вступая в должность, Владимир Базанов отметил, что за последние годы АБФФ сделала немало для развития футбольной инфраструктуры в стране. Новое руководство намерено продолжить ее совершенствование, чтобы белорусский футбол вышел на качественно новый уровень.

Отметим, что в разные годы суверенной истории Беларуси футбольной федерацией также руководили Евгений Шунтов (1989-1998), Григорий Федоров (1998-2003) и Геннадий Невыглас (2003-2011).

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Базанов сменил на этом посту премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, который руководил федерацией футбола с 2011 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пинский автобусный парк сообщил о скором изменении расписания пригородных маршрутов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика