Депутат Владимир Базанов избран новым главой Белорусской федерации футбола

27 марта в Доме футбола в Минске состоялась отчетно-выборная конференция ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ). Одним из главных результатов мероприятия стало избрание нового главы организации. Им стал 61-летний депутат Палаты представителей Владимир Базанов.

Владимир Базанов сменил на посту руководителя футбольной федерации нынешнего премьер министра Беларуси Сергея Румаса, который возглавлял организацию с 2011 года. По информации БЕЛТА , новый глава АБФФ был кадровым военным, служил в Афганистане. Сейчас Владимир Базанов – заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания. Примечательно, что в 2010-2012 годах он был председателем футбольного клуба «Динамо-Брест».

Вступая в должность, Владимир Базанов отметил, что за последние годы АБФФ сделала немало для развития футбольной инфраструктуры в стране. Новое руководство намерено продолжить ее совершенствование, чтобы белорусский футбол вышел на качественно новый уровень.

Отметим, что в разные годы суверенной истории Беларуси футбольной федерацией также руководили Евгений Шунтов (1989-1998), Григорий Федоров (1998-2003) и Геннадий Невыглас (2003-2011).