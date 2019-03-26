



Делегация Глусского района приняла участие в праздновании Дня православной книги, оно состоялось по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси и прошло в начале марта в Национальной библиотеке Беларуси.

Организовали это мероприятие Издательский совет Белорусской Православной Церкви, Министерство культуры Республики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Национальная библиотека Беларуси и Елисаветинский женский монастырь.

В числе его гостей были начальник отдела по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома Светлана Лисица, директор СШ № 2 Елена Сличёнок, директор гимназии Глуска Сергей Сергеев и настоятель Свято-Богоявленского храма Глуска протоиерей Михаил Лазовский. По его словам, празднование Дня православной книги в Белорусской Православной Церкви стало уже традицией. В нынешнем году оно связано с воспоминанием 180-летия Полоцкого церковного Собора. В феврале 1839 года в полоцком храме Святой Софии произошло принятие соборного решения об упразднении Брестской церковной унии и восстановлении единства белорусско-литовских униатов с Православной Церковью. По оценкам историков, подчеркнул отец Михаил, деяния этого Собора дали мощный толчок развитию белорусской культуры и белорусского национального самосознания.

«Мы побывали на торжественном акте, который проходил в конференц-зале Национальной библиотеки, — рассказала Светлана Лисица, — посмотрели новинки детской литературы — их очень много, православные художественные издания, духовно-просветительные книги, представленные на экспозиции белорусских православных издательств. Всё это интересно, красочно, познавательно. Ведь День православной книги и проводится для того, чтобы прививать любовь к чтению у подрастающего поколения, развивать интерес к духовной литературе, а она имеет огромное значение в нравственном воспитании людей, в приобщении их к христианским традициям».