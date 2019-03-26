Заведующая фермой в Ректе подделывала отчеты

С апреля по сентябрь прошлого года заведующая фермой ОАО «Горецкое» в Ректе скрывала данные о падеже телят. Чтобы избежать ответственности, она вносила ложные сведения в ежемесячные отчеты для бухгалтерии. Женщина чистосердечно раскаялась в совершенном преступлении. При назначении наказания суд Горецкого района учел все смягчающие обстоятельства дела и приговорил обвиняемую к 1,5 годам исправительных работ. Каждый месяц из ее заработка будут удерживаться 15% в доход государства.

Алексей Лапеза, старший помощник прокурора Горецкого района