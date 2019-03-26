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«Подготовились основательно». Директор СЗАО «Горы» – о ситуации в хозяйстве накануне посевной

27.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Директор СЗАО «Горы» Игорь Коверец рассказал, как в его хозяйстве готовятся к посевной.

 

«Подготовились основательно». Директор СЗАО «Горы» – о ситуации в хозяйстве накануне посевной
«Мы подготовились основательно. Площадь пашни у нас 9 тыс. 372 га, внушительное поголовье скота в 7 тыс. 366 голов намерены обеспечить кормами не менее 32 ц корм. ед. на условную голову. Наша цель — произвести 13 тыс. т зерна. Рассчитывать на такой результат у нас есть все основания». Фото Елены Агейчик.

 

«Сделали ставку на азотные удобрения, обеспеченность которыми составила 82%. Взяли кредит по Указу № 155 через «Молочные горки» и Могилевский мясокомбинат. В настоящее время приобретаются и более тысячи тонн калийный удобрений через холдинг «Агромашсервис».

Ремонтом техники занялись еще в ноябре минувшего года. Сначала изыскали 30 тыс. рублей и отремонтировали к 1 февраля все посевные агрегаты. Затем еще 30 тыс. рублей инвестировали в ремонт дискаторов. Запчасти приобрели в холдинге «Агромашсервис» и «Заднепровский межагросервис». В начале марта 50 тыс. рублей направили на ремонт плугов, АКШ, культиваторов, сеялок.

 

«Подготовились основательно». Директор СЗАО «Горы» – о ситуации в хозяйстве накануне посевной
«Сегодня готовность 39 тракторов — 98%. В ближайшее время будет в строю и последний, импортный «Атлес». В прошлом году приобрели энергонасыщенный трактор МТЗ-3522, кормоуборочный и зерноуборочный комбайны. Все тракторы прошли государственный технический осмотр».  Фото Елены Агейсик

 

Пересмотрели условия трудового соревнования и увеличили доплаты за качество, которые будут доходить до 50-100%.

 

Мы планируем, чтобы механизаторы, которые будут задействованы на энергонасыщенных тракторах, заработали не менее 1000-1500 рублей. Так что у тружеников есть хороший стимул качественно выполнить свою работу.

 

Для своевременной доставки 2 раза в день горячего питания в поле приобрели новый автомобиль. Себестоимость обеда — 5 рублей, но механизаторам он обойдется всего в полтора рубля. В ночную смену выдаем сухой паек.

Семенами обеспечены на 116%. В 2018 году приобрели питомники яровых зерновых на семена, и в этом году будем сеять суперэлитными, элитными семенами и первой репродукции. Имеются 105 т страхфонда для пересева. Весь яровой клин займет 4 тыс. 400 га.

Увеличили на 465 га площади для зеленого конвейера. На 250 га прирастут зернобобовые. На 70 га — кукуруза на зерно, посевы которой составят 150 га. Восемьсот га займет просо для общественного поголовья. На 30 га больше посеем сахарной свеклы, так как для хозяйства эта культура рентабельная и приносит хороший доход.

Ежедневно мониторим поля. Участки для сева подбираем по мере созревания. На весновспашке работы организованы круглосуточно. Сев начали с овса сорта «Лидия». Для заделки семян в почву понадобятся 2 дня. Старожилы говорят: «Сей в грязь — будешь князь», то есть с урожаем. Затем наступит очередь зернобобовых. Подкормками озимого рапса, который перезимовал неплохо на 450 га, заняты две «Росы».

Для качественного проведения посевной у нас есть все: удобрения, семена, техника, запас топлива, кадры. Управиться с севом ранних яровых зерновых и зернобобовых культур рассчитываем за 10 дней».

 

Елена Агейчик


 
 
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  Директор СЗАО «Горы» Игорь Коверец рассказал, как в его хозяйстве готовятся к посевной.     «Сделали ставку на азотные удобрения, обеспеченность которыми...
 
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