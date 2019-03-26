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Последняя капля: что стало причиной жестких кадровых решений Лукашенко в Могилевской области

27.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Могилевская область устойчиво занимает последние места в стране по показателям социально-экономического развития. При этом даже в преддверии рабочей поездки главы государства в регион ответственными не было принято действенных мер для наведения порядка, сообщает БЕЛТА.

 

 

С началом в стране весенних полевых работ глава государства традиционно посещает различные регионы страны, чтобы лично ознакомиться и проконтролировать уровень хозяйствования на земле и то, насколько эффективно на местах решаются возникающие проблемы. В центре внимания и вопросы социально-экономического развития областей, выполнение намеченных планов.

 

Последняя капля: что стало причиной жестких кадровых решений Лукашенко в Могилевской области

 

Во время рабочей поездки в Могилевскую область 25-26 марта Александр Лукашенко подробно ознакомился с состоянием дел в регионе, посетил предприятия агропромышленного комплекса. Общие цифры не впечатляют: по темпам развития экономики в 2018 году Могилевская область на последнем месте в Беларуси (101,6%), а по итогам января-февраля 2019 года — на предпоследнем (100,7%).

Последние места у региона и в разрезе ключевых направлений работы — промпроизводство, сельское хозяйство, экспорт. А в начале текущего года в сельхозпроизводстве и экспорте в принципе зафиксировано падение объемов по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

 

Последняя капля: что стало причиной жестких кадровых решений Лукашенко в Могилевской области

 

Стоит напомнить, что руководителю региона Владимиру Доманевскому неделей ранее вместе с председателем Витебского облисполкома был объявлен выговор за необеспечение выполнения поручения Президента Беларуси о своевременной выплате заработной платы.

 

Последняя капля: что стало причиной жестких кадровых решений Лукашенко в Могилевской области

 

Если все это стало фоном прошедшей рабочей поездки главы государства, то на местах из-за бесхозяйственности ситуация оказалась не менее удручающей. Конечно, есть положительные моменты. В том же сельхозпредприятии «Газовик-Сипаково» в агрогородке Добрейка, которое посетил Президент, ведут речь о расширении производства мясо-молочной продукции, ищут новые направления работы, а в прошлом году средняя заработная плата в хозяйстве составила почти Br900.

Однако Александр Лукашенко в целом подчеркнул, что не доволен развитием сельского хозяйства в Могилевской области и пообещал принять жесткие меры. «У вас провал по всем направлениям. И при том не на полпроцента-процент», — констатировал он.

 

Последняя капля: что стало причиной жестких кадровых решений Лукашенко в Могилевской области

 

«Целый вице-премьер, ведающий сельским хозяйством, курирует Могилевскую область, уполномоченный Президента. Помощник Президента зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской области. Губернатор самый продвинутый. И вы занимаете последнее место. Какой я из этого должен делать вывод?» — задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что ранее ответственным должностным лицам поручалось исправить положение дел в сельском хозяйстве Могилевской области, однако видимых результатов нет: «Им было сказано, в том числе и Доманевскому: не будет исправлена ситуация в течение года — будем принимать меры».

Существенные недоработки вскрылись и на следующий день, 26 марта, при посещении молочно-товарного комплекса «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», который относится к агрохолдингу «Купаловское». Александр Лукашенко возмутился условиями, в которых содержатся животные, а также отсутствием порядка в производственных помещениях. «Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю», — сказал он.

 

Последняя капля: что стало причиной жестких кадровых решений Лукашенко в Могилевской области

 

В таком же состоянии Президент застал и мехдвор хозяйства: заброшенная техника в ангарах, металлолом, разбросанные запчасти и требующее ремонта оборудование. «Кругом кладбище — что на улице, что под крышей», — обратил внимание глава государства. И это несмотря на то, что накануне территорию проверял руководитель агрохолдинга и там «наводили порядок».

 

Последняя капля: что стало причиной жестких кадровых решений Лукашенко в Могилевской области

 

На мехдворе в ненадлежащих условиях хранится неработающая техника, которую не могут отремонтировать уже несколько лет, он захламлен металлоломом и старыми запчастями. В ангарах — груды сломанного оборудования. Как оказалось, некоторую технику купили недавно, однако не использовали, со временем она пришла в негодность.

В итоге Александр Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных и возбудить уголовные дела: «Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать, — заявил глава государства. — Леонид Васильевич (Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля. — Прим. БЕЛТА), возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват — наручники и сразу в следственный изолятор».

Нынешнего председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова решено назначить руководителем агрохолдинга «Купаловское», а помощника Президента по Могилевской области Геннадия Лавренкова — исполняющим обязанности председателя райисполкома. Исполнять обязанности губернатора Могилевской области пока будет его нынешний первый заместитель Николай Коротин.

По другим должностным лицам Александр Лукашенко поручил Администрации Президента внести предложения в ближайшее время.

БЕЛТА


 
 
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  Могилевская область устойчиво занимает последние места в стране по показателям социально-экономического развития. При этом даже в преддверии рабочей поездки...
 
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