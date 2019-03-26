|
После январского падения зарплаты в Слуцком районе показали небольшой рост
27.03.2019 — Разное | Слуцк Город
После резкого
Об этом сайту SlutskGorod сообщили в главном статистическом управлении по Минской области.
В Солигорском же районе в феврале произошло снижение - с 1514,7 до 1418,9 рублей.
В целом по Минской области номинальная начисленная средняя заработная плата работников в феврале 2019 года составила 966,9 рубля, добавили в Белстате.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После резкого падения средней заработной платы по Слуцкому району в январе почти на 80 рублей, в феврале получка по району выросла на 5,3 и составила 783,8 белорусских...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)