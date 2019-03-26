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Уникальное белорусское издание о лагере «Тростенец» переведут на немецкий язык

27.03.2019 17:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Тростенец. Трагедия народов Европы» – уникальное издание о крупнейшем лагере смерти переведут на немецкий язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальное белорусское издание о лагере «Тростенец» переведут на немецкий язык

Изданная тиражом в 1500 экземпляров, книга рассказывает о шокирующих фактах зверства нацистов. Сейчас документальный сборник доступен на белорусском, русском и английском языках.

Уникальное белорусское издание о лагере «Тростенец» переведут на немецкий язык

Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:
Важна, каб такія кнігі выклікалі эмоцыі не толькі ў людзей старэйшага пакалення, якія былі сведкамі жахлівых падзей у гады Вялікай Айчыннай вайны, але і ў моладзі, якая праз інтэрнет, праз іншыя крыніцы інфармацыі даведваецца магчыма і не тое. А нашыя кнігі заснаваныя на дакументах, на канкрэтных фактах. І важна, каб тыя факты, якія мы прыводзім у гэтых кнігах – магчыма, эмацыяльна (зрокава ўспрымаецца вельмі востра, балюча, шчымліва), садзейнічалі паразуменню не толькі людзей Беларусі, але і паразуменню народаў Еўропы.

Уникальное белорусское издание о лагере «Тростенец» переведут на немецкий язык

В Беларуси помнят каждого безвинного убитого. Память о жертвах увековечена в мемориальном комплексе. В годы Великой Отечественной войны в «Тростенце» уничтожили более 200 тысяч человек. Из них более чем 10 тысяч австрийцев еврейской национальности. Именно этим людям посвящен монумент «Массив имен».

Уникальное белорусское издание о лагере «Тростенец» переведут на немецкий язык

28 марта состоится торжественное открытия памятника. Ожидается, что в мероприятии примет участие федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, который прибывает в нашу страну с официальным визитом.
 
 
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Новости Беларуси. «Тростенец. Трагедия народов Европы» – уникальное издание о крупнейшем лагере смерти переведут на немецкий язык, сообщили в программе Новости...
 
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