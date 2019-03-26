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Уникальное белорусское издание о лагере «Тростенец» переведут на немецкий язык
Новости Беларуси. «Тростенец. Трагедия народов Европы» – уникальное издание о крупнейшем лагере смерти переведут на немецкий язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изданная тиражом в 1500 экземпляров, книга рассказывает о шокирующих фактах зверства нацистов. Сейчас документальный сборник доступен на белорусском, русском и английском языках.
Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:
В Беларуси помнят каждого безвинного убитого. Память о жертвах увековечена в мемориальном комплексе. В годы Великой Отечественной войны в «Тростенце» уничтожили более 200 тысяч человек. Из них более чем 10 тысяч австрийцев еврейской национальности. Именно этим людям посвящен монумент «Массив имен».
28 марта состоится торжественное открытия памятника. Ожидается, что в мероприятии примет участие федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, который прибывает в нашу страну с официальным визитом.
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Новости Беларуси. «Тростенец. Трагедия народов Европы» – уникальное издание о крупнейшем лагере смерти переведут на немецкий язык, сообщили в программе Новости...
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