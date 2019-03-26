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В Шарковщине по подозрению в педофилии задержан 59-летний местный житель
Новости Беларуси. 59-летний житель Шарковщины задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера.
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Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются детали случившегося и другие факты противозаконной деятельности.
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Новости Беларуси. 59-летний житель Шарковщины задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера. Как сообщает СК, с мужчиной...
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