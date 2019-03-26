ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Муж Юлии Началовой впервые после её смерти выступил с официальным заявлением

27.03.2019 16:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской опубликовал на своей Instagram-странице серию роликов, в которой опроверг все обвинения в свой адрес.  

«В первую очередь я хочу обратиться к журналистам и к представителям СМИ с настоятельной просьбой прекратить распространение заведомой ложной информации с моими именем и фотографиями», – начал музыкант.  

По словам Дмитрия, за прошедшие 15 лет он виделся с Юлией 3-4 раза. Последняя короткая встреча состоялась в ноябре 2018 года на концерте, посвященном 20-летию группы «Премьер-министр».  

Отец Юлии Началовой дал первое откровенное интервью после смерти дочери  

Анорексию Началовой Ланской назвал выдумкой «на все 100%». Певец сказал, что нет ни одного подтверждающего эту болезнь медицинского документа.  

«Я никогда не кормил её никакими таблетками и не заставлял худеть. Это ложь», – продолжил Ланской.  

Композитор заявил, что Юлия была яркой и независимой личностью, поэтому Дмитрий сомневается, что кто-нибудь мог заставить её делать что-нибудь против её желания.  

Названа официальная причина смерти Юлии Началовой  

«Через два года после нашего расставания Юлия счастливо вышла замуж и родила прекрасную здоровую дочь, что лишний раз доказывает, что я ни коим образом не повлиял на состояние её здоровья», – привёл довод музыкант.  

Дмитрий подчеркнул, что Началова была выдающейся и уникальной певицей, однако из-за жестокости шоу-бизнеса она не была оценена по достоинству: её песни не звучали по радио, Юлия не представляла Россию на «Евровидении». Настоящая популярность пришла к Началовой только после её смерти, убеждён певец.  

«С ней у меня связано всё мое детство и школьные годы». Как в Москве прощались с Юлией Началовой  

В конце Ланской ещё раз попросил прекратить негативные высказывания в его адрес и напомнил, что подобные действия наносят урон ему и его семье.  
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской опубликовал на своей Instagram-странице серию роликов, в которой опроверг все обвинения в свой адрес.   «В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Полиенко объявил голодовку в СИЗО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика