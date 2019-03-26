Мутная история. Парень год доказывал ГАИ, что не был пьян, не был за рулем и лишен незаконно - и доказал

30 марта прошлого года в ГАИ сообщили, что в районе улицы Шоссейной в Бресте замечен автомобиль с пьяным водителем. Прибывшие на место инспекторы увидели две стоящих легковушки и шестерых парней, четверо из которых утверждали, что брестчанин Александр Д. был за рулем и он пьян. Парня задержали, отвезли в наркодиспансер — но в «трубку» он так и не дунул. На него составили протокол за отказ от освидетельствования, лишили прав на 3 года и дали 1715 рублей штрафа. Год брестчанин доказывал, что пьяным за руль он не садился, от освидетельствования не отказывался, а пояснения свидетелей местами не соответствуют действительности. И — доказал.





— История, сразу говорю, мутная. Я сам прекрасно понимаю, как это все выглядит со стороны, — начал Александр рассказ о череде мелких неприятностей, которые в итоге сложились в одну большую беду.

Все началось с того, что в его Dodge возникли проблемы с топливной системой — начала «жрать» под 30 литров на 100 километров. 29 марта он до ночи просидел в гараже, пытаясь устранить неполадку, а утром уехал на работу. Отработал, пришел домой, у сына поднялась температура. Жаропонижающего не было — пришлось ехать в аптеку.

— У меня из-за всего глаза болели, давление упало — я гипотоник. Аптека недалеко, машин по дороге нет. Жена моя прав не получала, но водит хорошо. Я уговорил ее сесть за руль и поехал с ней — одну все же побоялся отпускать.

Супруги сели в машину и выехали в направлении аптеки. По дороге подобрали подвезти коллегу Александра, который стоял на остановке, ожидая общественный транспорт. На путепроводе с улицы Радужной на Пионерскую автомобиль начал глохнуть.

— Я сказал жене стать на «аварийке» в полосе разгона. Оказалось, что я топлива мало залил в бак. Пока мы там решали проблему, за нами остановилась легковушка. Как я потом узнал, с какого-то юбилея ехала компания с трезвым водителем. Они остановились, один из них вышел, подошел ко мне и говорит: «Что, тебя знаки аварийные научить выставлять?». Я разозлился. Сказал ему отъехать на нужное расстояние — и я поставлю знак. Слово за слово, возник конфликт. Повыходили из машины остальные его друзья, чуть до драки не дошло. Один из них вернулся в машину, позвонил куда-то по телефону и через минут 5−7 приехали две машины ГАИ.

По словам Александра, пока суть да дело, жену он отправил домой — все же ребенок температурящий сидел один, а здесь конфликт мог разгореться надолго. Когда приехала ГАИ, возле машины стояли он с товарищем и четверо мужчин из второй машины. Инспекторы усадили Александра в патрульку и повезли на освидетельствование.

— Я впервые в жизни попал в такую передрягу. Сижу, смотрю. Доктор тоже сидит. Зашел гаишник. Медсестры стоят, рядом какие-то банки, мундштуки. В общем, что-то непонятное происходит. Меня никто ни о чем не спрашивает. Медсестра взяла открытый мундштук из стаканчика на столе. Потом подошла и попросила дуть. Никто не спрашивал и не устанавливал мою личность, данные в компьютер не вносились, соответственно не мог быть получен и чек из аппарата. Для меня это, как минимум, выглядело странно. Я сказал: «Стоп, объясните все-таки, в качестве кого вы меня хотите освидетельствовать». Мне говорили, что я буду «дуть» то как свидетель, то как водитель, то как пассажир. Тогда я потребовал, чтобы мне дали ознакомиться с направлением на освидетельствование. Ну, меня и выгнали из кабинета. Потом уже я узнал, что освидетельствование проводилось вне рамок административного процесса, а документы составлялись задним числом, — рассказывает Александр.

В общем, парень так и не дунул. В акте записали, что проходить освидетельствование он отказался. На брестчанина составили протокол за отказ.

Виновен и еще раз виновен

Александр с нарушением не согласился. Он настаивал, что за рулем автомобиля в тот день находился не он, а его жена, которая подтверждала его показания. Об этом же сообщал и коллега, который ехал с ними. С другой стороны, свидетели из второго автомобиля настаивали, что именно Александр управлял Dodge. Во время опроса они сообщили инспектору, что, когда их компания ехала по улице Радужной в направлении путепровода, они увидели впереди автомобиль Dodge, который ехал в попутном направлении и «вилял по дороге». По их словам, именно Александр управлял легковушкой и по внешним признакам был пьян.

— Я начал штурмовать. Ознакомился с материалами дела, почитал показания свидетелей, начал писать жалобы, ходатайства, истребовать видеозаписи с «дозоров», регистраторов, запись звонка в дежурную часть. Я истребовал в МТС сведения о соединениях, узнал, в каких точках находились свидетели, сделал реконструкцию и все по минутам разложил: как ехали мы и как ехали свидетели. Получилось, что не могли свидетели видеть, как мы ехали. В своих показаниях они говорили, что сообщили в ГАИ о пьяном водителе, когда ехали за нами, а по распечатке МТС звонки в дежурку были сделаны уже на мосту, когда они стояли за нами. Просмотрели запись с регистратора патрульки, убедились, что не было освидетельствования на месте, что права и обязанности мне никто не разъяснял, никто никаких документов не составлял. Меня послушали на рассмотрении в ГАИ — и вынесли постановление о лишении прав на три года и 70 базовых штрафа.

Брестчанин с решением не согласился и направил жалобу в суд Ленинского района. Постановление ГАИ отменили и направил дело на новое рассмотрение. Александр требовал еще раз опросить одного из свидетелей, чтобы устранить имеющиеся противоречия. Однако тот на повторное рассмотрение не явился.

«Удовлетворить ходатайство [о вызове свидетеля] не представилось возможным. Данное обстоятельство не может повлиять на исход дела в связи с тем, что ранее свидетель неоднократно опрашивался по факту совершенного [Александром] правонарушения», — указывалось в постановлении о повторном рассмотрении.

Материалы дела изучили и снова вынесли такое же решение: штраф и лишение.

— Документы (с повторного рассмотрения — TUT.BY) мне отправили письмом — в последний момент по срокам, чтобы я не успел обжаловать. Письмо я получил около 18.00 пятницы, а в понедельник у меня был последний день подачи жалобы. Естественно за выходные я не успел составить жалобу и пропустил сроки обжалования. Я обратился в суд, чтобы мне восстановили срок. Там отказали.

Прокуратура запротестовала

Александр подготовил жалобу и направил ее в городскую прокуратуру, сопроводив письмо фото- и видеоматериалами. Прокурор изучил обращение и принес протест на постановление начальника ГАИ, потребовав его отменить.

Оснований было несколько. Во-первых, доказательства виновности брестчанина получены с нарушением его прав и норм процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Во-вторых, вопросы у прокурора возникли к свидетелям, которые утверждали, что видели, как Александр управлял автомобилем:

«Из записи камеры видеонаблюдения, установленной в автомобиле ГАИ, следует, что инспекторы между собой говорят о том, что в показаниях свидетелей не следует указывать женщину (супругу Александра. — TUT.BY). Также на видеозаписи инспектор сообщил свидетелю, о том, что было бы лучше, если бы свидетели указали в объяснениях, что видели останавливающийся (находившийся в движении) автомобиль, а не стоящий. Таким образом, сами свидетели не давали показаний о том, что видели, как [Александр] управлял транспортным средством», — указано в протесте прокурора.

Видео из регистратора автомобиля ГАИ предоставлено героем публикации.

Еще одна видеозапись — на этот раз из наркологии — помогла опровергнуть доводы о том, что Александр отказался от освидетельствования:

«Просмотром видеофайлов (…) установлено, что [Александр] не отказывался от прохождения медицинского освидетельствования, просил указать, в качестве кого он проходит освидетельствование. Указанные в акте освидетельствования и протоколе признаки алкогольного опьянения не соответствуют действительности. Также опровергаются указанные в акте сведения об отказе [Александром] от сдачи биосред на анализ, так как врач фактически не предлагал ему этого сделать».

«Никто не понес ответственности»

Городская прокуратура направила в суд протест на постановление ГАИ. Судья согласился с мнением прокурора и направил дело на новое рассмотрение.

— Сроки рассмотрения затягивались. В результате 12 марта ГАИ прекратила дело за истечением срока привлечения к административной ответственности, — рассказывает Александр.

Права брестчанину вернули. Тяжба длилась почти год. За это время он собрал несколько папок документов, писем, жалоб, обращений и доказательств своей невиновности.

— Я себя защищал сам. К адвокату обратился только один раз, чтобы помог составить жалобу. Сам изучал ПИКоАП, КоАП, тратил свое свободное время и средства. Если бы сидел сложа руки, то прав бы не вернул. Я неоднократно просил провести проверку в отношении сотрудников ГАИ, которые составляли на меня протокол. Что с ними стало — я не знаю. Ни врач наркологии, ни свидетели — никто не понес ответственности, — говорит Александр.

Сейчас он готовит заявление в прокуратуру с требованием возбудить в отношении инспекторов, которые его оформляли, уголовное дела за служебный подлог.