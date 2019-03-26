|
Исследование: люди с депрессией влезают в долги в пять раз чаще
>
Уже не ученые, а психотерапевты (правда, тоже британские) провели опрос людей с ментальными расстройствами. Они выяснили: люди с психическими недугами в три раза чаще других становятся должниками,
Вопрос о долгах в Беларуси стоит ребром. Например, по состоянию на январь, беларусы
Опрашивали 7,5 тысячи человек. Лидер среди синдромов, осложняющих ведение финансовых дел, – ОКС (обсессивно-компульсивный синдром). Кошельки пациентов с таким диагнозом пустеют в шесть раз чем, чем у здоровых людей. У пациентов с биполярным расстройством или депрессией – в пять раз чаще.
Исследователи говорят: «Когда мы сталкиваемся с психическими расстройствами, сохранить работу или тратить с умом становится труднее, а долги, в свою очередь, провоцируют стресс и тревожность – так что выходит замкнутый круг, способный разрушить жизни». Тем не менее, практических рекомендаций к решению «долговой» проблемы они пока дать не готовы. Однако психотерапевты не остановятся: они хотят, чтобы эта статистика вызвала какие-то изменения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже не ученые, а психотерапевты (правда, тоже британские) провели опрос людей с ментальными расстройствами. Они выяснили: люди с психическими недугами в три раза...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)