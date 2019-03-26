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Исследование: люди с депрессией влезают в долги в пять раз чаще

27.03.2019 16:18 — Разное | KYKY  
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Уже не ученые, а психотерапевты (правда, тоже британские) провели опрос людей с ментальными расстройствами. Они выяснили: люди с психическими недугами в три раза чаще других становятся должниками, пишет BBC.

Вопрос о долгах в Беларуси стоит ребром. Например, по состоянию на январь, беларусы задолжали банкам больше 11 миллиардов рублей. В это же время около 12-15% жителей нашей страны страдают заболеваниями психики. В Англии же картинка слегка иная: финансовые трудности испытывают около 1,5 миллиона человек. А у 46% из них, как показал эксперимент, медики диагностировали психиатрические расстройства. 

Опрашивали 7,5 тысячи человек. Лидер среди синдромов, осложняющих ведение финансовых дел, – ОКС (обсессивно-компульсивный синдром). Кошельки пациентов с таким диагнозом пустеют в шесть раз чем, чем у здоровых людей. У пациентов с биполярным расстройством или депрессией – в пять раз чаще. 

Исследователи говорят: «Когда мы сталкиваемся с психическими расстройствами, сохранить работу или тратить с умом становится труднее, а долги, в свою очередь, провоцируют стресс и тревожность – так что выходит замкнутый круг, способный разрушить жизни». Тем не менее, практических рекомендаций к решению «долговой» проблемы они пока дать не готовы. Однако психотерапевты не остановятся: они хотят, чтобы эта статистика вызвала какие-то изменения. 

 
 
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Уже не ученые, а психотерапевты (правда, тоже британские) провели опрос людей с ментальными расстройствами. Они выяснили: люди с психическими недугами в три раза...
 
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