На заметку: названы самые дешевые и самые дорогие города Европы

В исследовании участвовали десять самых посещаемых туристами в прошлом году городов мира по версии исследовательской компании Euromonitor.





Эксперты отталкивались от минимального бюджета — 50 евро в день на одного человека, и оценивали стоимость блюд и напитков, билетов на общественный транспорт и входа в достопримечательности и т. д.





Так, самым дешевым городом оказался турецкий курорт Анталия, где траты туриста в день составят 31.24 евро, из которых 17.32 евро — расходы на питание.





На второй строке — чешская столица Прага с 42.16 евро. На третьем месте ещё один турецкий город — Стамбул (43.07 евро в сутки).









Четвёртую и пятую строки занимают Амстердам и Вена (по 78.69 евро).





Дороже обойдётся туристам поездка в Дублин в Ирландии — 81.79 евро.





Достаточно дорогими для путешественников окажутся Рим (84.33 евро), курорт Бенидорм в Испании (96.08 евро), Париж (96.16 евро) и Лондон (117.78 евро). ТЕМЫ:РЕЙТИНГИ







