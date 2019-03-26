|
На заметку: названы самые дешевые и самые дорогие города Европы
Британский сервис бронирования отелей Alpharooms составил рейтинг самых дорогих и самых дешёвых городов Европы для туризма.
В исследовании участвовали десять самых посещаемых туристами в прошлом году городов мира по версии исследовательской компании Euromonitor.
Эксперты отталкивались от минимального бюджета — 50 евро в день на одного человека, и оценивали стоимость блюд и напитков, билетов на общественный транспорт и входа в достопримечательности и т. д.
Так, самым дешевым городом оказался турецкий курорт Анталия, где траты туриста в день составят 31.24 евро, из которых 17.32 евро — расходы на питание.
На второй строке — чешская столица Прага с 42.16 евро. На третьем месте ещё один турецкий город — Стамбул (43.07 евро в сутки).
Четвёртую и пятую строки занимают Амстердам и Вена (по 78.69 евро).
Дороже обойдётся туристам поездка в Дублин в Ирландии — 81.79 евро.
Достаточно дорогими для путешественников окажутся Рим (84.33 евро), курорт Бенидорм в Испании (96.08 евро), Париж (96.16 евро) и Лондон (117.78 евро). ТЕМЫ:РЕЙТИНГИ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский сервис бронирования отелей Alpharooms составил рейтинг самых дорогих и самых дешёвых городов Европы для туризма.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)