ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусам разрешили собирать ягоды "комбайнами"

27.03.2019 17:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В пятницу, 29 марта, вступает в силу Постановление Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 12 марта 2019 г. №8, которым фактически узаконивается сбор дикорастущих ягод при помощи ручных приспособлений, ранее запрещённый в лесах Беларуси



Согласно «Инструкции о способах и приспособлениях для сбора дикорастущих ягод в лесном фонде», утверждённом данным постановлением, собирать спелые ягоды в установленные сроки разрешается как вручную, так и с использованием ручных приспособлений.

Отдельным пунктом описано и само приспособление, состоящее из зубьев, емкости накопителя и ручки. «Комбайн» для сбора ягод должен соответствовать следующим требованиям: расстояние между зубьями составляет не менее 0,5 см; корпус приспособления и зубья изготавливаются из пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации; в приспособлениях отсутствуют режущие края в зоне срывания ягод.

Уточняется, что сбор ягод ручным приспособлением производится движениями снизу вверх. При сборе черники и голубики приспособление направляется под углом к верхней части куста. Не допускается попадание в зубья толстой нижней части побега. При сборе клюквы приспособление двигается по поверхности мха и побегов клюквы.

Ещё в прошлом году за сбор ягоды с применением запрещенных средств, к которым относились и ручные «гребёнки», полагался штраф на сумму до 20 базовых величин. Утверждалось так же, что сбор ягод с применением ручных приспособлений, наносит ущерб природе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 29 марта, вступает в силу Постановление Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 12 марта 2019 г. №8, которым фактически узаконивается сбор...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уникальное белорусское издание о лагере «Тростенец» переведут на немецкий язык
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика