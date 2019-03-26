







Согласно «Инструкции о способах и приспособлениях для сбора дикорастущих ягод в лесном фонде», утверждённом данным постановлением, собирать спелые ягоды в установленные сроки разрешается как вручную, так и с использованием ручных приспособлений.





Отдельным пунктом описано и само приспособление, состоящее из зубьев, емкости накопителя и ручки. «Комбайн» для сбора ягод должен соответствовать следующим требованиям: расстояние между зубьями составляет не менее 0,5 см; корпус приспособления и зубья изготавливаются из пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации; в приспособлениях отсутствуют режущие края в зоне срывания ягод.





Уточняется, что сбор ягод ручным приспособлением производится движениями снизу вверх. При сборе черники и голубики приспособление направляется под углом к верхней части куста. Не допускается попадание в зубья толстой нижней части побега. При сборе клюквы приспособление двигается по поверхности мха и побегов клюквы.





Ещё в прошлом году за сбор ягоды с применением запрещенных средств, к которым относились и ручные «гребёнки», полагался штраф на сумму до 20 базовых величин. Утверждалось так же, что сбор ягод с применением ручных приспособлений, наносит ущерб природе.