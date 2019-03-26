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Неожиданно: Коля был рядом с папой даже при разносе в Шкловском районе

27.03.2019 17:16 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко устроил младшему сыну мастер-класс по кадровой политике.
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Скриншот записи программы «Панорама» на «Беларусь 1»

Судя по кадрам программы «Панорама» на телеканале «Беларусь 1», младший сын главы государства присутствовал на разборе полетов на ферме в «Слижах».

Его видно во время звучания ставшей печально знаменитой фразы о грязных коровах (ее из сюжета вырезали), а также на мехдворе.

 
 
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Александр Лукашенко устроил младшему сыну мастер-класс по кадровой политике.
 
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