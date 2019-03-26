Неожиданно: Коля был рядом с папой даже при разносе в Шкловском районе

Скриншот записи программы «Панорама» на «Беларусь 1»





разборе полетов на ферме в «Слижах». Судя по кадрам программы «Панорама» на телеканале «Беларусь 1», младший сын главы государства присутствовал на





Его видно во время звучания ставшей печально знаменитой фразы о грязных коровах (ее из сюжета вырезали), а также на мехдворе.