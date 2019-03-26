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Неожиданно: Коля был рядом с папой даже при разносе в Шкловском районе
Александр Лукашенко устроил младшему сыну мастер-класс по кадровой политике.
Скриншот записи программы «Панорама» на «Беларусь 1»
Судя по кадрам программы «Панорама» на телеканале «Беларусь 1», младший сын главы государства присутствовал на
Его видно во время звучания ставшей печально знаменитой фразы о грязных коровах (ее из сюжета вырезали), а также на мехдворе.
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Александр Лукашенко устроил младшему сыну мастер-класс по кадровой политике.
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