







Свобода Наталья Басалыга-Горячко, которая провела в изоляторе трое суток. Александру С. отвезли в изолятор временного содержания. Об этом рассказала Радио, которая провела в изоляторе трое суток.





Скульптура находится под круглосуточным видеонаблюдением. Поэтому тех, кто дотронется до "Минского городового", могут задержать. Прошлой осенью 16-летний юноша дал скульптуре пощечину, его задержали, парень на видеокамеру просил прощения у... городового.









Как известно, "Минский городовой" не является памятником или историко-культурной ценностью, это просто скульптурная композиция, но глава МВД Шуневич относится к ней как к любимой женщине.