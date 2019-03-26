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Неприкасаемый: девушка пнула "городового" и оказалась в СИЗО
В Минске задержали 18-летнюю девушку, пнувшую скульптуру "Минского городового" на улице Городской Вал напротив здания МВД. Происшествие случилось на выходных.
Александру С. отвезли в изолятор временного содержания. Об этом рассказала Радио
Скульптура находится под круглосуточным видеонаблюдением. Поэтому тех, кто дотронется до "Минского городового", могут задержать. Прошлой осенью 16-летний юноша дал скульптуре пощечину, его задержали, парень на видеокамеру просил прощения у... городового.
Как известно, "Минский городовой" не является памятником или историко-культурной ценностью, это просто скульптурная композиция, но глава МВД Шуневич относится к ней как к любимой женщине.
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В Минске задержали 18-летнюю девушку, пнувшую скульптуру "Минского городового" на улице Городской Вал напротив здания МВД. Происшествие случилось на выходных.
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