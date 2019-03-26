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Глава генштаба Алжира: президент Бутефлика недееспособен

27.03.2019 16:47 — Разное | Партизан  
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Глава Генерального штаба вооруженных сил Алжира потребовал объявить президента страны Абделазиза Бутефлику неспособным выполнять свои обязанности.



"Мы обязаны найти выход из этого кризиса немедленно, но в рамках конституции", - заявил генерал-лейтенант Ахмед Гаед Салах, выступая по телевидению.

В Алжире уже несколько недель продолжаются выступления граждан, требующих смещения действующего президента.

Ранее президент Бутефлика согласился не выставлять свою кандидатуру в пятый раз на предстоящих выборах, которые были отложены.

Однако многие участники акций протеста обвиняют его в том, что он собирается оставаться у власти.

Протесты начались более месяца назад, после того как 82-летний президент объявил, что собирается выставить свою кандидатуру на очередных выборах.

Выступая на государственном телевидении, командующий штабом и заместитель министра обороны генерал Салах заявил, что конституция является единственной гарантией сохранения политической стабильности в стране.

Он предложил воспользоваться статьей 102 конституции, которая позволяет конституционному совету страны объявить пост президента вакантным, если глава государства неспособен исполнять свои обязанности.

Президент Бутефлика перенес инсульт в 2013 году и с тех пор редко появлялся на публике.


Абделазиз Бутефлика принадлежит к высшей военной касте алжирского общества. Он является ветераном войны за независимость против Франции, во время которой он заработал себе огромный авторитет.

Бутефлика пришел к власти при поддержке власти после гражданской войны в 1990-е годы и рассматривался тогда в качестве объединителя страны.

Он сумел пережить события арабской весны 2011 года и укрепить стабильность режима, однако последние события сильно ослабили его позиции.

В последние годы он крайне редко выступает публично. Его помощники обычно зачитывают его речи, а его заявление о намерении участвовать в президентских выборах было зачитано диктором по государственному телевидению.

 
 
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Глава Генерального штаба вооруженных сил Алжира потребовал объявить президента страны Абделазиза Бутефлику неспособным выполнять свои обязанности.
 
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