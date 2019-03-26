Глава генштаба Алжира: президент Бутефлика недееспособен









"Мы обязаны найти выход из этого кризиса немедленно, но в рамках конституции", - заявил генерал-лейтенант Ахмед Гаед Салах, выступая по телевидению.





В Алжире уже несколько недель продолжаются выступления граждан, требующих смещения действующего президента.





Ранее президент Бутефлика согласился не выставлять свою кандидатуру в пятый раз на предстоящих выборах, которые были отложены.





Однако многие участники акций протеста обвиняют его в том, что он собирается оставаться у власти.





Протесты начались более месяца назад, после того как 82-летний президент объявил, что собирается выставить свою кандидатуру на очередных выборах.





Выступая на государственном телевидении, командующий штабом и заместитель министра обороны генерал Салах заявил, что конституция является единственной гарантией сохранения политической стабильности в стране.





Он предложил воспользоваться статьей 102 конституции, которая позволяет конституционному совету страны объявить пост президента вакантным, если глава государства неспособен исполнять свои обязанности.





Президент Бутефлика перенес инсульт в 2013 году и с тех пор редко появлялся на публике.









Абделазиз Бутефлика принадлежит к высшей военной касте алжирского общества. Он является ветераном войны за независимость против Франции, во время которой он заработал себе огромный авторитет.





Бутефлика пришел к власти при поддержке власти после гражданской войны в 1990-е годы и рассматривался тогда в качестве объединителя страны.





Он сумел пережить события арабской весны 2011 года и укрепить стабильность режима, однако последние события сильно ослабили его позиции.





В последние годы он крайне редко выступает публично. Его помощники обычно зачитывают его речи, а его заявление о намерении участвовать в президентских выборах было зачитано диктором по государственному телевидению.