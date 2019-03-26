Дмитрий Полиенко объявил голодовку в СИЗО









Об этом сообщил в соцсетях его друг активист Вячеслав Косинеров.





Активист сообщает, что Полиенко при этом выдвинул администрации изолятора следующие требования: регулярное оказание медицинской помощи, обеспечение свободы переписки и выдача ручки.





Известно, что у Дмитрия снова обострился дерматит. За это время доктор приходил к Дмитрию только один раз, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Но этого недостаточно.





Также Полиенко требует, чтобы администрация колонии выдала ему ручку. На данный момент у него отсутствует возможность писать письма друзьям, а также жалобы.





"С момента ареста Дмитрию многие писали, но дошло только одно письмо. Он требует свободы переписки со всеми, кто ему пишет и кому собирается писать сам Полиенко", — пишет активист.









Напомним, Дмитрия Полиенко брутально задержали в своей квартире утром 20 марта по подозрению в совершения преступления по ч. 3 ст. 339 УК ("Особо злостное хулиганство"), а именно в том, что он распылил перцовый баллончик в лицо мужчине.





Уже восьмые сутки он находится в ИВС. На данный момент точно известно, что Полиенко задержан на 10 суток.