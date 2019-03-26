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Дмитрий Полиенко объявил голодовку в СИЗО

27.03.2019 16:33 — Разное | Партизан  
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Стало известно, что бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко, который сейчас находится в изоляторе временного содержания по подозрению в совершении преступления по ч.3 ст.339 Уголовного кодекса ("Особо злостное хулиганство"), держит голодовку с 24 марта.



Об этом сообщил в соцсетях его друг активист Вячеслав Косинеров.

Активист сообщает, что Полиенко при этом выдвинул администрации изолятора следующие требования: регулярное оказание медицинской помощи, обеспечение свободы переписки и выдача ручки.

Известно, что у Дмитрия снова обострился дерматит. За это время доктор приходил к Дмитрию только один раз, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Но этого недостаточно.

Также Полиенко требует, чтобы администрация колонии выдала ему ручку. На данный момент у него отсутствует возможность писать письма друзьям, а также жалобы.

"С момента ареста Дмитрию многие писали, но дошло только одно письмо. Он требует свободы переписки со всеми, кто ему пишет и кому собирается писать сам Полиенко", — пишет активист.


Напомним, Дмитрия Полиенко брутально задержали в своей квартире утром 20 марта по подозрению в совершения преступления по ч. 3 ст. 339 УК ("Особо злостное хулиганство"), а именно в том, что он распылил перцовый баллончик в лицо мужчине. 

Уже восьмые сутки он находится в ИВС. На данный момент точно известно, что Полиенко задержан на 10 суток.

 
 
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Стало известно, что бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко, который сейчас находится в изоляторе временного содержания по подозрению в совершении преступления...
 
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