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В этом году фестиваль еды Vulitsa Ezha пройдет на очень крутой площадке. Какой?

27.03.2019 17:44 — Разное | Tut.by  
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Фестиваль уличной еды Vulitsa Ezha пройдет в Минске 8−9 июня в Ботаническом саду.


Это уже пятый год, когда в Минске проходит Vulitsa Ezha. Стоит отметить, что организаторы фестиваля уличной еды уже выбирали местом проведения Ботанический сад — в 2015 году, когда мероприятие проходило в первый раз. В последние годы Vulitsa Ezha проходила в парке развлечений Dreamland.

К слову, в прошлом году в Ботаническом саду прошел фестиваль «Stereo Weekend с Новым Радио», где выступили GusGus, Иван Дорн, Монатик. Посетители остались в восторге от такой локации для фестиваля.

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23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live. Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Стоит отметить, что организаторы фестиваля уличной еды уже выбирали местом проведения эту площадку - в 2015 году, когда мероприятие проходило в первый раз.
 
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