В этом году фестиваль еды Vulitsa Ezha пройдет на очень крутой площадке. Какой?

Фестиваль уличной еды Vulitsa Ezha пройдет в Минске 8−9 июня в Ботаническом саду.





Это уже пятый год, когда в Минске проходит Vulitsa Ezha. Стоит отметить, что организаторы фестиваля уличной еды уже выбирали местом проведения Ботанический сад — в 2015 году, когда мероприятие проходило в первый раз. В последние годы Vulitsa Ezha проходила в парке развлечений Dreamland.

К слову, в прошлом году в Ботаническом саду прошел фестиваль «Stereo Weekend с Новым Радио» , где выступили GusGus, Иван Дорн, Монатик. Посетители остались в восторге от такой локации для фестиваля.

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