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В этом году фестиваль еды Vulitsa Ezha пройдет на очень крутой площадке. Какой?
Это уже пятый год, когда в Минске проходит Vulitsa Ezha. Стоит отметить, что организаторы фестиваля уличной еды уже выбирали местом проведения Ботанический сад — в 2015 году, когда мероприятие проходило в первый раз. В последние годы Vulitsa Ezha проходила в парке развлечений Dreamland.
К слову, в прошлом году в Ботаническом саду
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23 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
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Стоит отметить, что организаторы фестиваля уличной еды уже выбирали местом проведения эту площадку - в 2015 году, когда мероприятие проходило в первый раз.
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