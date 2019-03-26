Нацбанк Беларуси нацелен на снижение инфляции до 4%

«Для нашей экономики действующей пятилетней программой цель по инфляции определена на уровне не более 5% (на конец 2020 года). В дальнейшем стоит подумать о возможности ее снижения до 4%», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя правления Нацбанка Сергея Калечица.

Аналогичный уровень инфляции - 4% - заявлен как целевой на среднесрочную перспективу центральными банками России, Казахстана и Армении, то есть партнерами Беларуси по Евразийскому экономическому союзу.

«И для того, чтобы обладать конкурентным преимуществом, необходимо обеспечить как минимум не худшие условия для ведения бизнеса. В части макроуровня - это прежде всего устойчиво низкая инфляция».

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