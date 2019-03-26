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Нацбанк Беларуси нацелен на снижение инфляции до 4%
27.03.2019 17:59 — Разное | Аргументы и факты
«Для нашей экономики действующей пятилетней программой цель по инфляции определена на уровне не более 5% (на конец 2020 года). В дальнейшем стоит подумать о возможности ее снижения до 4%», - сообщает
Аналогичный уровень инфляции - 4% - заявлен как целевой на среднесрочную перспективу центральными банками России, Казахстана и Армении, то есть партнерами Беларуси по Евразийскому экономическому союзу.
«И для того, чтобы обладать конкурентным преимуществом, необходимо обеспечить как минимум не худшие условия для ведения бизнеса. В части макроуровня - это прежде всего устойчиво низкая инфляция».
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Речь идет о снижении инфляции уже после 2020 года.
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