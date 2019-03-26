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Один из проблемных районов по взносам в ФСЗН задолжал 4,1 млн рублей. Глава фонда встретится с жителями
За предприятиями Глубокского района — одного из самых проблемных по платежам в ФСЗН — числится задолженность по страховым взносам в 4,1 миллиона рублей. При этом общая сумма долга всех организаций по стране перед фондом на начало этого года
В топ-10 организаций, которые больше всего задолжали в фонд,
В общей сложности в числе должников по страховым взносам на начало этого года было 16 предприятий из Глубокского района. При этом общая сумма их задолженности составляла 4 миллиона 102,9 тысячи рублей. То есть на этот район приходилась шестая часть общей суммы задолженности в ФСЗН по стране.
Для сравнения: в соседнем Полоцком районе долги предприятий перед ФСЗН составили на начало года 491,9 тысячи рублей, в Миорском — 2 миллиона 723,6 тысячи рублей, а в Докшицком — 2 миллиона 389 тысяч рублей. В целом за Витебской областью на начало этого года числилась задолженность в 15,5 миллиона рублей.
Глава ФСЗН Наталия Павлюченко 29 марта намерена в здании Глубокского райисполкома
Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники,
«В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечали ранее специалисты.
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Один из проблемных районов по взносам в ФСЗН задолжал 4,1 млн рублей. Глава фонда встретится с жителями
За предприятиями Глубокского района - одного из самых проблемных по платежам в ФСЗН - числится задолженность по страховым взносам в 4,1 миллиона рублей.
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