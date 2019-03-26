Один из проблемных районов по взносам в ФСЗН задолжал 4,1 млн рублей. Глава фонда встретится с жителями

За предприятиями Глубокского района — одного из самых проблемных по платежам в ФСЗН — числится задолженность по страховым взносам в 4,1 миллиона рублей. При этом общая сумма долга всех организаций по стране перед фондом на начало этого года составляла 24,7 миллиона рублей. Глава ФСЗН Наталия Павлюченко намерена намерена 29 марта встретиться с жителями Глубокского района — по вопросам государственного соцстрахования.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В топ-10 организаций, которые больше всего задолжали в фонд, входят сразу 7 предприятий Витебской области. При этом почти 2,3 миллиона рублей, или около 1 миллиона 50 тысяч долларов, от этой суммы приходится на двух самых злостных неплательщиков из Глубокского района — УП «Мерецкие» и ОАО «Глубокский комбикормовый завод» (1 миллион 197 тысяч рублей и 1 миллион 74 тысячи рублей соответственно). В десятке предприятий с самым крупным долгом в ФСЗН значится еще одно глубокское предприятие — УП «Константинов Двор».

В общей сложности в числе должников по страховым взносам на начало этого года было 16 предприятий из Глубокского района. При этом общая сумма их задолженности составляла 4 миллиона 102,9 тысячи рублей. То есть на этот район приходилась шестая часть общей суммы задолженности в ФСЗН по стране.

Для сравнения: в соседнем Полоцком районе долги предприятий перед ФСЗН составили на начало года 491,9 тысячи рублей, в Миорском — 2 миллиона 723,6 тысячи рублей, а в Докшицком — 2 миллиона 389 тысяч рублей. В целом за Витебской областью на начало этого года числилась задолженность в 15,5 миллиона рублей.

Глава ФСЗН Наталия Павлюченко 29 марта намерена в здании Глубокского райисполкома провести выездной личный прием населения по вопросам государственного соцстрахования. Записаться на встречу можно по телефону 80 215 622 904 либо в кабинете № 77 здания Глубокского РИК.

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечали ранее в Минском городском управлении ФСЗН.

«В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечали ранее специалисты.