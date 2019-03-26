В Крыму решили продать любимую дачу Брежнева. Хотят выручить 15 млн долларов

Бывшая государственная дача № 1 в Крыму будет выставлена на продажу. За объект, на котором отдыхали Хрущев, Брежнев и Горбачев, хотят выручить один миллиард рублей или около 15,5 млн долларов.





О выставлении на продажу бывшей госдачи № 1 «Глициния» на южном берегу Крыма сообщил « РИА Недвижимости » руководитель крымского парламента Владимир Константинов. От реализации резиденции планируется получить миллиард российских рублей в бюджет полуострова.

Дача построена в 50-х годах для Хрущева и высших государственных и партийных чиновников. Но наибольшую известность объект приобрел в брежневские времена, потому что был любимым местом отдыха генсека. Позднее на даче отдыхали Андропов и Горбачев. В 1997 году тут был образован пансионат «Глициния». После присоединения Крыма к России, дачу национализировали.

— Госдача № 1 — дом из желтого песчаника без роскошной облицовки состоит из 14 комнат, парадной столовой, где можно было за столом усадить около 40 человек, каминного зала, банкетного зала для небольшого застолья на 15−20 человек, просторной лоджии на втором этаже. Интерьер отделан красным деревом, окна и двери из дуба. До моря всего метров 50−60. Крытый бассейн с подогревом появился только в 61-м году, а до этого Никита Сергеевич и все его близкие купались на открытой воде галечного пляжа. Тогда пляж был шириной около 40 метров и метров 400 в длину, с одной стороны отгорожен деревянными щитами, с другой — скалой, — писало в 2008 году о даче № 1 издание « Сегодня ».