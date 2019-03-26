Для кого опасен туберкулез?





Туберкулез присутствует везде в мире. Более 95% случаев заболевания и смерти происходит в развивающихся странах. На долю восьми стран – Индии, Китая, Индонезии, Филиппин, Пакистана, Нигерии, Бангладеш и Южной Африки – приходится две трети распространения заболеваемости туберкулезом.

Ситуация в Республике Беларусь.

С 2008 года в Республике Беларусь, в Брестской области наблюдается положительная динамика эпидемической ситуации по туберкулезу. Так, например, в 2018 году в Брестской области произошло снижение показателя заболеваемости всеми формами туберкулеза на 6,5%, а показателя смертности от туберкулеза на 24,1% по сравнению с 2017 годом. Однако проблемой остается появление множественной лекарственной устойчивости к применяемым для лечения препаратам у туберкулезной палочки. Почти 80 % пациентов, находящихся на диспансерном учете лечатся от туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Снижение заболеваемости происходит в основном за счет уменьшения чувствительных форм туберкулеза.