Столинский МЧС выявил нарушения в результате проведенных мониторингов



Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в марте 2019 года проведён мониторинг ГУО «Социально педагогический центр Столинского района», а также проверка индивидуального предпринимателя Чиникайло Петра Алексеевича. В рамках проведения надзорных мероприятий на вышеуказанных объектах проведены мониторинги лицензиатов, осуществляющих техническое обслуживание систем пожарной автоматики.

При проведении мониторинга ГУО «Социально педагогический центр Столинского района» (директор Цымбалюк Алла Евгеньевна) и лицензиата филиала ООО «ЮрЛайнПлюс» г. Пинск, были выявлены нарушения:

— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;

— двери на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.

Руководителю вручены рекомендации.

При проведении проверки индивидуального предпринимателя Чиникайло Петра Алексеевича (директор Чиникайло Петр Алексеевич) был выявлен ряд нарушений:

— отсутствуют обозначения мест расположения огнетушителей;

­— эвакуационные выходы не обозначены;

— не организовано проведение противопожарных инструктажей с работниками;

— не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям;

— не разработана инструкция по пожарной безопасности;

По результатам проведённой проверки руководителю вручены акт и предписание, рассматривается вопрос о привлечении допустивших нарушения ответственных должностных лиц к административной ответственности.