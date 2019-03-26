В Полесском драмтеатре новая премьера

Завершается работа над новым спектаклем, включенным в апрельскую афишу, - «Трое на качелях».







Пожалуй, это самая обсуждаемая премьера, которую, впрочем, еще никто не видел, кроме тех, кто заглядывал на репетиции. Кредит доверия и нетерпеливый интерес вызывает само произведение и его автор Луиджи Лунари, мэтр современной драматургии, мастер инсинуаций и парадоксов. Примечательно, что постановка - плод размышлений и работы Анастасии Юрисовой, актрисы и начинающего режиссера. Это ее дипломная работа в Белорусской государственной академии искусств и выбор пьесы, входящей в образцы драматургии ХХ века, по меньшей мере, смелый шаг.







«Я буквально влюбилась в нее, нашла в ней свои переживания и страхи, поняла то, чем хочу поделиться», - признается Анастасия.



Театр и режиссер-дебютант нашли поддержку и взаимопонимание со стороны автора и переводчика.









Интересное художественное решение спектакля предложила художник-постановщик «Нового драматического театра» в Минске Лидия Малашенко. Получилась мистическая притча о том, как люди заблудились и пытаются найти выход из создавшегося положения. Ведь все мы смотрим на одно и то же по-разному: у каждого свой путь и не следует ломиться в чужую дверь. Но может случиться так, что и твоя дверь окажется запертой. Спектакль начинается с того, что двери тасуются, как карты судьбы. Не угадаешь, какая выпадет. Вот такой лабиринт на троих получается…





Какой мессендж молодой режиссер хотела донести до зрителей? Анастасия пояснила: «На грани жизни и смерти все становятся фатально верующими. Верят в чудесный случай, который всех спасает. Но разве не мы творим чудеса своей верой, верой в мир, в самого себя?»







Убедимся в этом придя, на премьеру, и ощутим театр как четвертое измерение бытия.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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