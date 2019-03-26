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Лида: 6-летний мальчик травмировался на трамплине для прыжков с велосипедом

27.03.2019 18:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Лида: 6-летний мальчик травмировался на трамплине для прыжков с велосипедом
Следственный комитет РБ

Как стало известно, инцидент произошел вечером 24 марта. 6-летний ребенок играл на специализированной спортивной площадке без присмотра взрослых. Мальчик залез на трамплин для прыжков с велосипедом, не удержал равновесие и упал, ударившись головой о деревянное покрытие.

Лида: 6-летний мальчик травмировался на трамплине для прыжков с велосипедом Накануне весенних каникул ГАИ напоминает о правилах перевозки детей

В результате происшествия ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму. Мальчик был доставлен в больницу в Лиде, а затем переведен в медучреждение Гродно.

Как пояснил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ, в ходе следственных мероприятий была проверена спортивная площадка. Специалисты пришли к выводу, что она соответствует всем требованиям безопасности и оборудована надлежащим образом. К несчастному случаю привела личная неосторожность ребенка. Трамплин не предназначен для игр детей его возраста.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента. Сообщается, что мальчик воспитывается в благополучной семье, которая характеризуется только с положительной стороны. Тем не менее, не ясно, почему ребенок был один на спортивной площадке. Представитель СК призывает родителей малолетних детей не оставлять их без присмотра и уделить повышенное внимание их безопасности.

 
Теги: Гродно
 
 
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Обстоятельства травмирования ребенка выясняют следователи.
 
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