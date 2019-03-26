C Сафарьяном и Вергейчиком. Делегаты конференции выбрали новый исполком АБФФ

На прошедшей в Доме футбола отчетно-выборной конференции Белорусской федерации футбола вслед за избранием нового председателя Владимира Базанова завершились выборы членов исполкома АБФФ.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сначала выбрали представителей 5 региональных федераций, от которых было по одному кандидату. Это Евгений Троцюк (Брестская область), Петр Шершень (Витебская область), Аркадий Гетиков (Гомельская область), Фанц Летяго (Гродненская область), Дмитрий Калачев (Могилевская область).

От городской федерации футбола Минска было выдвинуто 6 кандидатов, от областной федерации Минской области — 2 претендента.

Новый глава АБФФ Владимир Базанов попросил, чтобы делегаты проголосовали за председателей федераций города Минска (Михаила Вергеенко) и Минской области (Олега Чикуна).

Голосование было тайным, большинство делегатов не ослушались нового босса.

В итоге в голосовании по представителям от Минской области Олег Чикун с большим отрывом обошел Сергея Сафарьяна (54 голоса против 28-ми).

В голосовании по Минску руководитель городской федерации Михаил Вергеенко заметно обошел ближайшего конкурента — генерального секретаря АБФФ Юрия Вергейчика — 30 против 19-ти. Был назначен второй тур, и по его итогам снова выиграл Вергеенко — 34 против 24-х у Вергейчика.

После завершения голосования по представителям от регионов оставалось заполнить еще 13 вакансий в исполкоме. На 13 оставшихся мест был 21 кандидат. Для того, чтобы попасть в исполком, 13 лучших должны были набрать не менее 50 процентов голосов (голосовал 81 делегат). Отметим, что борьбу здесь продолжили в том числе и выбывшие на этапе «регионального голосования» Юрий Вергейчик и Сергей Сафарьян.

В итоге 14 кандидатов набрали не менее 50% голосов. Одним из лидеров (вслед за боссом брестского «Динамо» Александром Зайцевым, у него 62 голоса из 81-го возможного) оказался Юрий Вергейчик (59). Предстояло отсеять одного из набравших 50% голосов, но вышло так, что сразу три худших получили по 41 голосу — теперь уже бывший первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян, а также Юрий Курбыко (его выдвинуло минское «Торпедо») и Михаил Ботников (федерация футбола Минска).

Прозвучало предложение провести второй тур, чтобы отсеять третьего лишнего, и когда новый рулевой АБФФ Владимир Базанов уже объявил об этом, Сергей Сафарьян сообщил, что Юрий Курбыко снимает свою кандидатуру. А через несколько минут появился и Курбыко с заявлением.

В итоге в новый состав исполкома вошли 7 человек из предыдущего, орган обновился сразу на две трети.

Итак, полный состав исполкома: Базанов, Троцюк, Шершень, Гетиков, Летяго, Калачев, Вергеенко, Чикун, Зайцев, Вергейчик, Куница, Касенок, Альшевский, Вайтюховский, Ворсович, Мархель, Пархомчик, Шлойдо, Пигулевский, Сафарьян, Ботников.

После завершения выборов членов исполкома прошло голосование по заместителям главы АБФФ. Делегаты единогласно поддержали предложение Базанова избрать своим первым заместителем Юрия Вергейчика. Также единогласно поддержали кандидатуры Михаила Вергеенко и Михаила Ботникова. Их Базанов предложил избрать своими заместителями.

Сергею Румасу присвоили звание «почетный председатель АБФФ».